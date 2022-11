Alte Schmiede taufte „Der Jubilar“

Weinpate war der Ehren-Obmann der Alten Schmiede und Bürgermeister außer Dienst Peter Heindl . Er taufte den Jungwein von Wolfgang Riedlmayer auf den Namen „Der Jubilar“. In seiner Rede blickte Heindl auf die vergangenen 20 Jahre der Alten Schmiede zurück und schwelgte in Erinnerungen an viele prominente Gäste des Hauses und erzählte auch einige launige „G’schichtln“ aus dieser Zeit.

Der Taufwein ist ein Grüner Veltliner, der in der Riede Bernthal gelesen wurde. Diakon Thomas Pfeiffer spendete dem Staubigen den kirchlichen Segen. Musikalisch umrahmt wurde der Abend von der fünfköpfigen Gruppe „Blechsalat“ der Musikvereinigung Schönberger Jungmusikanten. Für herrliche Kulinarik sorgte zudem Susanne Zimmermann von der Weinstube Aichinger. Für den Taufwein gab es viel Lob.

