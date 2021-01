Die Gründung des Straußenlandes nahm Rainer Gärtner damals trotz teils heftiger Widerstände vor. Er ist zwar heute bereits in Pension, dennoch ist er immer noch im Betrieb dabei – auch trotz der Corona-Krise!

Das operative Geschäft hat er seinem Sohn Wolfgang übergeben und widmet sich unterstützenden Dingen: So führt ihn sein (fast) täglicher Weg zunächst in die Brüterei, ehe er sich in sein „Reich“ zurückzieht, wo er mit Hingabe die Straußenfedern aussortiert, wäscht, und daraus die bei den Kunden und Be