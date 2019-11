Für Transport schon zu spät

Eigentlich sollte das Team mit Gerhard Schurischuster, Mattias Schuster und Michael Völker einfach nur die werdende Mutter ins Spital bringen. Beim Eintreffen der Rotkreuz-Mannschaft war aber schnell klar, dass sich der Transport nicht mehr ausgehen würde. Die Sanitäter bereiteten alles für die anstehende Geburt vor.



Hausgeburt um 17.08 Uhr

Um genau 17.08 Uhr war es dann soweit: Der kleine Iven kam mit 3.850 Gramm und 53 cm zur Welt. Geburtsort: in den eigenen vier Wänden, in der Hauptstraße in Schönberg am Kamp. Sicherheitshalber wurde der Notarzt nachgefordert, doch der wurde schon vom neuen Erdenbürger begrüßt. Jennifer Barth, die glückliche Mutter, hielt ihren kleinen Schatz bereits in den Armen ...



Sanitäter kamen gratulieren

„Die Geburt verlief schnell und unkompliziert“, berichteten die Sanitäter erfreut und erleichtert: „Es ist etwas Wunderbares, ein neues Leben begrüßen zu dürfen. Sonst werden wir meistens zu eher schwierigen Einsätzen gerufen, da ist eine Geburt etwas ganz Besonderes.“ Der Notarzt kontrollierte Mutter und Kind, die anschließend ins Krankenhaus gebracht wurden. Beide sind wohlauf und durften auch schon wieder nach Hause, wo sie nun das Rotkreuz-Team besuchte, um herzlich zu gratulieren.