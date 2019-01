Bürgermeister Peter Heindl ist mit Jahresende 2018 in den „politischen Ruhestand“ getreten. Er war seit 2000 in der Politik und seit 2003 Bürgermeister der Kamptalgemeinde. Private und berufliche Gründe führte Heindl für seinen Rücktritt an und blickte auf eine Reihe erfolgreicher Projekte, wie etwa den Neubau des viergruppigen Kindergartens und die Fertigstellung des Kanal- und Wasserleitungsbaus in der Gemeinde, zurück. Am vergangenen Donnerstag wurde nun ein neuer Bürgermeister in sein Amt gewählt.

Erwartungsgemäß wurde der bisherige Vizebürgermeister Michael Strommer zum Bürgermeister gekürt. Er erhielt 18 von 19 Stimmen, bei einer Stimmenthaltung.

Neues gab es dann bei der Wahl des Vizebürgermeisters: Erstmals in der Geschichte der Marktgemeinde Schönberg bekleidet eine Frau dieses Amt. Birgit Eisenbock wurde mit ebenfalls 18 von 19 Stimmen – bei einer Stimmenthaltung – zur Vizebürgermeisterin gewählt. Strommer übernimmt die Agenden des bisherigen Bürgermeisters, während Eisenbock die bisherigen Aufgaben von Strommer übernehmen wird.

Das Ausscheiden von Peter Heindl aus dem Gemeinderat hatte auch weitere personelle Folgen: Martin Kolm wurde bei der Sitzung am Donnerstag als neuer Gemeinderat der ÖVP Schönberg angelobt.