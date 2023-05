Wieder Leben wie die Germanen

Seit das Freilichtmuseum Germanisches Gehöft in Elsarn im Straßertal eröffnet wurde, ist es immer wieder Anziehungspunkt bei den verschiedensten Aktionen. So bot auch das Pfingstwochenende an zwei Tagen die Möglichkeit, sich dem Leben der alten Germanen „hautnah“ zu nähern.

Wie im zweiten oder dritten Jahrhundert

Angefangen hat es damals mit der Rekonstruktion eines Gehöftes aus der römischen Kaiserzeit ( etwa im zweiten und dritten Jahrhundert nach Christus). Die Anlage ist im Lauf der Zeit gewachsen und besteht aus einem großen Wohn-Stall-Gebäude, einem Speicherbau, Handwerkerhäusern, einer Räucheranlage, einem germanischen Nutzgarten und einem Naturlehrpfad mit den wichtigsten Bäumen und Nutzpflanzen, die schon die Germanen kannten. Dazu einen Schauraum mit Originalfunden und einem Glasofen nach römischem Vorbild. Erst seit kurzer Zeit bietet die Gemeinde Straß eine App für virtuelle Darstellung des germanischen Alltags an.

Am vergangenen Wochenende war diese App nicht notwendig: Das tolle Pfingstwetter lockte unzählige Neugierige an, die sich im Gehöft nicht nur über das Leben der Germanen informieren wollten, sondern auch verschiedene Tätigkeiten selbst ausprobieren konnten.

