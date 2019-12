Mit dem 150. Arbeitsvertrag, der bei MSD Animal Health in Krems unterzeichnet wurde, hat das Pharmaunternehmen einen weiteren Meilenstein gesetzt. Im Endausbau werden 350 Menschen Arbeit finden. Das im August 2018 gestartete Bauprojekt ist zur Freude der Verantwortlichen im Plan.

Krems spielt beim Plan des Unternehmens, seine globale Kapazität für die Impfstoffproduktion für Tiere zu erweitern, eine zentrale Rolle. Der Spatenstich für das neue Logistikgebäude neben dem bestehenden Objekt (zu dem eine Verbindung errichtet wird) erfolgte im August 2018. Ziel: die Errichtung eines neuen Produktionsbereiches für bakterielle Antigene. Der Start des Betriebs ist für Anfang 2020 geplant, bis Anfang 2023 sollen noch Bereiche für die Herstellung von viralen Antigenen und die Endformulierung erfolgen.

Krems wird weltweit eines der Top-Werke

„Im Endausbau werden wir ca. 300 bis 350 Mitarbeiter am Standort Krems beschäftigen, die in einem der modernsten Werke weltweit für einen globalen Markt unsere Produkte herstellen. Die Zusammenarbeit, Motivation, Kompetenz und das große Engagement unserer Mitarbeiter sind die wesentlichen Bestandteile für das erfolgreiche Erreichen unserer Meilensteine“, sagt Martin Kern, Betriebsleiter MSD AH Danube Biotech GmbH in Krems.

Das Kremser Werk wird damit Teil eines Globalnetzes an hochmodernen Produktionsstätten. „MSD Animal Health verfügt über zahlreiche globale Fertigungsstätten und ist führend in der Herstellung von Impfstoffen für Tiere mit einem globalen Spektrum an Medikamenten zur Bekämpfung von Tierseuchen“, fasst Tobias Schlapp, international als Vizepräsident der zuständigen Sektion aktiv, zusammen.

Seit mehr als 100 Jahren hat MSD, ein führendes weltweites Pharmaunternehmen, medizinische Forschung betrieben und Medikamente und Impfstoffe für viele schwere Krankheiten hergestellt. MSD Animal Health, in den USA und Kanada auch als Merck Animal Health bekannt, ist der weltumfassende Tier medizin-Geschäftsbereich von MSD.

MSD Animal Health ist in mehr als 50 Ländern vertreten, während die Produkte in etwa 150 Märkten erhältlich sind.