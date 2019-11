Heldenmythos dominierte Ball des Mary Ward-ORG .

Vier Jahre brauchen die Schülerinnen und Schüler auf ihrem Weg "From Zero to Hero", um Heldenstatus zu erlangen. Mit dem Maturazeugnis in den Händen werden sie an ihrem Ziel sein. Der Ball des Mary Ward-ORG Krems stand ganz im Zeichen dieses Vorhabens.