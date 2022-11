Schon elf Jugend-Partnergemeinden im Bezirk Krems

11 Jugend-Partnergemeinden im Bezirk Krems wurden bei der feierlichen Zertifizierungsfeier in Tulln ausgezeichnet.

Schon 287 Gemeinden dabei

"Jede zweite Gemeinde in NÖ ist höchst engagiert und interessiert an umfassender Jugendbeteiligung", freute sich Landesrätin Christiane Teschl Hofmeister, dass bereits 287 Gemeinden im Zeichen aktiver Jugend-Partnerschaft stehen. Im Bezirk Krems wurden die Gemeinden Aggsbach Markt, Gedersdorf, Hadersdorf-Kammern, Langenlois, Lichtenau, Paudorf, St. Leonhard am Hornerwald, Weinzierl am Walde, Dürnstein, Furth bei Göttweig und Rastenfeld ausgezeichnet.

Langfristige Arbeit wichtig

„Eigentlich überrascht es mich nicht, denn was unsere Gemeinden für unsere jungen Menschen leisten, erlebe ich Tag für Tag im ganzen Land" verwies die ÖVP-Politikerin auf großes Engagement und umfangreiche Angebote für und vor allem gemeinsam mit der Jugend. Mit der Aktion NÖ Jugend-Partnergemeinde sei gewährleistet, dass Jugendarbeit keine einmalige, sondern eine langfristige Investition in die Zukunft einer Gemeinde und ihrer Jugend ist.

Mandatare als "Drehscheibe"

Niederösterreich sei das einzige Bundesland in Österreich, das Jugendgemeinderätinnen und Jugendgemeinderäte in allen 573 Gemeinden gesetzlich verankert hat, betonte Teschl-Hofmeister. "Diese sind häufig die Drehscheibe für gute Ideen, gestalten ihre Gemeinde meist engagiert, aktiv und sehr attraktiv."

Besonderes Qualitätszeichen

Die Zertifizierung als „NÖ Jugend-Partnergemeinde" (aktuell gültig bis 2024) ist für die Gemeinde ein besonderes Qualitätszeichen, das Jugendarbeit mit hoher Qualität und umfangreichem Angebot aufzeigt. Der Bogen der Kriterien für eine Jugend-Partnergemeinde spannt sich von der aktiven Mitbeteiligung junger Menschen in der Gemeinde, dem Raumangebot für die Jugend bis hin zu Jobinitiativen, persönlichen Zukunftsperspektiven und einem attraktiven Freizeitangebot - vom innovativen Jugend-Fun-Court über den gemütlichen Jugendtreff für die Freizeit bis zum kreativen Projekt im Bereich Politischer Bildung oder Gesundheitsförderung.

EU-Geld nach NÖ holen!

Das Interesse an der Zertifizierung steigt. 86 Gemeinden haben sich heuer erstmals um den Titel NÖ Jugend-Partnergemeinde beworben. Ziel ist es aber auch, mehr EU-Gelder für kommunale Jugendprojekte in Brüssel abzuholen. ERASMUS+ und ESK-Projektmittel warten darauf in die niederösterreichischen Gemeinden geleitet zu werden. Die Europäische Union hat ihr Budget für den Jugendbereich bis 2027 enorm aufgestockt.

