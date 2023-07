1.500 Gäste feierten bei „Music & Wine“ der Domäne Wachau

In bester Feierlaune stießen die Mitarbeiter der Domäne Wachau mit ihren "Friends" auf ein gelungenes Sommerfest in Dürnstein an. Kellermeister Heinz Frischengruber, die Wachauer Winzer Theresa Pichler, Marie Jäger und Michael Linke und Domäne-Geschäftsführer Roman Horvath (von links).

Foto: Michaela Sommer