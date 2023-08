Schon zum zweiten Mal Lerchenfeld: Pkw saß auf Stiegen vor Hotel auf

Schon zum zweiten Mal innerhalb eines halben Jahres fuhr ein Pkw über die Stiegen des Orange Wings Hotels hinab und blieb hängen. Foto: Manfred Wimmer

Werbung Sag`s mit der NÖN Glückwünsche, Danksagungen oder Jubiläen

E in Déjà-vu-Erlebnis hatten die Helfer der Kremser Feuerwehr bei einem Einsatz am 5. August. Schon zum zweiten Mal saß ein Pkw auf den Stiegen vor einem Hotel in Lerchenfeld fest.

Mit einer ungewöhnlichen Szene waren die Helfer der Freiwilligen Feuerwehr Krems am 5. August kurz vor 15 Uhr konfrontiert: Ein Pkw stand auf den Stiegen vor dem Orange Wings Hotel. Doch einigen kam die Situation bekannt vor. Auch am 2. Februar hatte es dort schon einen solchen Vorfall gegeben. Stiegen für eine Abfahrtsrampe gehalten Bei strömendem Regen hatte sich dort ein Ehepaar mit dem Pkw eingeparkt, um die Koffer auszuladen und einzuchecken. Doch der Fahrer hatte nicht bemerkt, dass er keine Abfahrtsrampe vor sich hatte, sondern Stiegen, die vom Eingang zum Parkplatz führen. Feuerwehr befreite Fahrzeug aus seiner Lage Als der Wagen abrupt aufsetzte und sich weder nach vor noch zurück manövrieren ließ, alarmierte der geschockte Fahrer die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte eilten mit einem Hilfeleistungsfahrzeug und einem Wechselladefahrzeug mit Kran herbei, um das Auto aus der misslichen Situation zu befreien. Schonende Bergung des Pkws gelungen Die Bergung war eine knifflige Angelegenheit, aber die Feuerwehrmänner zeigten ihr Können. Mit Radschlaufen an den Felgen und dem Kran schafften sie es, das Auto schonend aus seiner Lage zu befreien. Der Fahrer und seine Beifahrerin waren sichtlich erleichtert, als der Pkw endlich wieder sicher auf dem Boden stand. Glücklicherweise blieben größere Schäden aus, und sie konnten ihren Urlaub fortsetzen. Vollbild Mehr aus Krems Schon zum zweiten ... Lerchenfeld: Pkw saß auf Stiegen vor Hotel auf „Alte Schule“ ganz... Dorfzentrum Großreinprechts eröffnet: „Dirndlspringer“ trotzten Kälte Programm für Kinde... „Der Grüffelo“: Schauspiel ist Besuch im Theaterzelt wert Mehr Top-Stories Fachkräftebarometer In Niederösterreich fehlen vor allem Computertechniker Update zum Cold Case Was ist Maria O. damals passiert? Der Fall, die Fragen, die Folgen Ehrentag der Katze Heute feiern wir unsere Lieblinge, heute ist „Weltkatzentag“ FB Fahrzeug hängt auf Stiegen fest Fahrzeug hängt auf Stiegen fest Fahrzeug hängt auf Stiegen fest Fahrzeug hängt auf Stiegen fest Fahrzeug hängt auf Stiegen fest Fahrzeug hängt auf Stiegen fest 1 /6 Foto: Manfred Wimmer Foto: Manfred Wimmer Foto: Manfred Wimmer Foto: Manfred Wimmer Foto: Manfred Wimmer Foto: Manfred Wimmer Anzeige Schon zum zweiten Mal Lerchenfeld: Pkw saß auf Stiegen vor Hotel auf . Ein Déjà-vu-Erlebnis hatten die Helfer der Kremser Feuerwehr bei einem Einsatz am 5. August. Schon zum zweiten Mal saß ein Pkw auf den Stiegen vor einem Hotel in Lerchenfeld fest.