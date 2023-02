Wirbel um verwaiste Gemeinderatsmandate in Rohrendorf

Zwei der 21 Sitze im Rohrendorfer Gemeinderat sind seit Monaten verwaist. Gegen Bürgermeister Gerhard Tastl gibt es aus diesem Grund eine Aufsichtsbeschwerde, und auch die Staatsanwaltschaft wurde über vermeintliche Verfehlungen des Gemeindeoberhauptes informiert.

Johann Mittelbach von der Liste „Wir für Rohrendorf“ (WFR) hat im Juni 2022 sein Mandat zurückgelegt. Fraktionschef Hannes Lethmayer hat auf der 18 Personen umfassenden Liste der mit sechs Mandaten vertretenen Gruppe keinen Nachfolger gefunden. Zuletzt sorgte eine „illegale“ Angelobung eines Mandatars der Grünen (zwei Mandate) für Wirbel.

Nach dem per Mail bekanntgegebenen Rücktritt der Gemeinderätin Reetta Karjalainen (sie ging nach Finnland zurück) wurde von Fraktionsführer Ernst Kronberger (sitzt statt ihr im Gemeindevorstand) der Pädagoge Franz Dammerer nominiert und in der Sitzung am 28. September angelobt. Im Oktober teilte ihm Tastl mit, dass dies ungültig sei, weil von Karjalainen die Unterschrift fehle. Per Beschluss (21. Dezember) wurde Dammerers Angelobung für ungültig erklärt.

Dammerer wirft Tastl Amtsmissbrauch vor

Dammerer ist sauer und brachte Beschwerde ein, bei der BH Krems läuft ein Verfahren. „Ich vermute als Hintergrund, dass es derzeit massive Spannungen im Gemeinderat, auch in der ÖVP (elf von 21 Mandaten, Anm.), wegen des Bauhofprojekts gibt“, denkt der Grüne, dass es dem Ortschef nur recht sei, wenn die Opposition zwei Mandatare weniger habe. Schließlich habe es auch innerhalb der ÖVP Stimmen gegen den geplanten „Bauhof im Grünland“ gegeben. „Meines Erachtens liegt Amtsmissbrauch vor. Ich habe daher eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft geschickt.“

Tastl betont, sich genau an die Buchstaben des Gesetzes zu halten. Weil WFR keinen Kandidaten finde, müsse er alle auf der Liste schriftlich fragen. „Vier Personen habe ich schon erfolglos kontaktiert.“ Auch die Aufhebung der Angelobung sei korrekt. „Der Rücktritt Karjalainens war leider nicht unterschrieben, und sie ist unauffindbar.“ Die Beschlüsse in der Sitzung, an der Dammerer teilgenommen habe, seien gültig, weil er bei keinem das „Zünglein an der Waage“ gewesen sei.

WFR-Listenchef Hannes Lethmayer zu den Zerfallserscheinungen seiner Truppe: „Ich habe alle gefragt. Es wollte keiner nachrücken, und zwingen kann ich niemanden.“ Er habe die Führungsfunktion nach dem überraschenden Rückzug des Listengründers, Altbürgermeister Rudolf Danner, übernommen „bevor alles zerfällt“. Der Vermutung, dass WFR nach der kommenden Wahl 2025 Geschichte sein wird, will aber auch Lethmayer nicht widersprechen …

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.