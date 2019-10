Insgesamt zwölf mittlere und höhere Schulen bzw. Gymnasien aus Krems, Zwettl, St. Pölten und Ottenschlag – unter anderem. die PTS Gföhl, HAK Krems, HTL Krems und St. Pölten, HLW Krems und Zwettl, LFS Edelhof – präsentierten sich und standen den Schülern der dritten und vierten Klassen der Neuen Mittelschule Gföhl für Fragen zur Verfügung.

Speed-Dating für Schüler und Schulen

Die insgesamt 90 Schüler nutzten das Angebot und waren im Rahmen eines „Speed-Datings“ aufgefordert, alle zehn Minuten zum Stand einer anderen Schule zu wechseln. Berufsinfo-Lehrerin Helga Schön war sehr zufrieden: „Mit dieser Schul-Info-Messe ist es uns gelungen, einen umfangreichen Teil des regionalen Bildungsangebots nach Abschluss der achten Schulstufe zu uns ins Haus zu bringen.“

Lehrstellenbörse folgt am 8. November

Direktor Mario Simlinger freute sich, dass auch viele Eltern zum Schul-Info-Tag in die Mittelschule gekommen sind und lädt gleichzeitig zur zweiten Schwerpunktveranstaltung in diesem Bereich ein: „Am 8. November wird in unserem Haus die siebente Lehrstellenbörse stattfinden, an der heuer über 35 Betriebe der Region teilnehmen werden.“