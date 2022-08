Romana Eisenbock holte SPAR-Vielfaltspreis nach Schönberg

Werbung

Zum ersten Mal wurde der „SPAR Vielfaltspreis zur Rettung der Artenvielfalt“ in Österreich an zwölf junge engagierte Menschen vergeben. Gewonnen hat auch eine Niederösterreicherin: Romana Eisenbock aus Schönberg am Kamp beschäftigte sich in ihrer Arbeit mit der Brutpflege des Bienenfressers, mit besonderem Augenmerk auf das Fütterungsverhalten. Sie erhielt 300 Euro sowie ein Package mit SPAR-Markenprodukten.

Qualität der Arbeiten beeindruckte

Der Preis wurde 2022 von SPAR ins Leben gerufen. Ausgezeichnet werden vorwissenschaftliche Arbeiten zum Thema Vielfalt. Im Rahmen einer festlichen Veranstaltung in der SPAR-Akademie in Wien wurden junge Nachwuchsforscherinnen und -forscher des Maturajahrgangs 2021/22 aus Wien, Niederösterreich, dem Burgenland, der Steiermark, Oberösterreich, Vorarlberg und Salzburg für ihre abgeschlossenen vorwissenschaftlichen Arbeiten geehrt. Die Vorsitzende der Fachjury, die Biologin Kathrin Grobbauer (Universität Graz), zeigte sich beeindruckt: „Die Themen Artenvielfalt, Honigbiene und Biodiversität wurden von den Preisträgerinnen und Preisträgern sehr gut erörtert und die Vielfalt sowie die Qualität der Arbeiten war außerordentlich beeindruckend."

Bienenfresser "vor der Haustür"

Jung-Forscherin Romana Eisenbock: "Die Nistgebiete der Bienenfresser befinden sich in Schönberg am Kamp fast direkt vor meiner Haustüre und auch in den Weingärten meiner Großeltern. Deshalb kenne ich die Vögel schon seit meiner Kindheit." Trotzdem, so die Absolventin des BRG Kremszeile, scheinen diese Tiere relativ unbekannt zu sein, und es gebe auch nur wenig Literatur. "Aus diesem Grund entschied ich mich dazu, selbst Beobachtungen durchzuführen. Bienenfresser sind vor allem in ihrem Aussehen und im Vergleich zu anderen einheimischen Vögeln etwas Besonderes."

Auch 2023 wieder Vielfaltspreis

Der SPAR-Vielfaltspreis wurde 2022 ins Leben gerufen und soll Jugendliche dazu motivieren, sich mit der Biodiversität, Artenvielfalt oder auch den Bienen zu beschäftigen. SPAR-Vorstand Markus Kaser: „Dass bereits im ersten Jahr des Wettbewerbs so viele Arbeiten eingesendet wurden, zeigt, dass die Themen Artenvielfalt und Biodiversität den jungen Menschen sehr wichtig sind." Der Wettbewerb geht 2023 weiter. "Maturanten bekommen auch im nächsten Jahr die Möglichkeit, ihre vorwissenschaftlichen Arbeiten einzureichen", erläutert SPAR-Vorstand Markus Kaser. Auf Anfrage können die vorwissenschaftlichen Arbeiten eingesehen werden. Bei Interesse kann man sich bei Magdalena Gottschall unter magdalena.gottschall@spar.at melden.

