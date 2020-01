Beamte von neun Polizeistreifen in kugelsicheren Westen samt Polizeihund rückten in die Hohensteinstraße aus, wo die Schüsse gefallen waren. Rasch war klar, dass es um den Streit um eine 17-Jährige aus dem Bezirk Horn gegangen war.

Streit um eine 17-Jährige

Ein 16-Jähriger aus dem Bezirk Krems, der Ex-Freund des Mädchens aus dem Bezirk Horn, hatte ein Treffen mit einer Aussprache vereinbart. Seinem Gegenüber, ebenfalls 16 Jahre alt und aktuell mit der jungen Dame liiert, hatte er schon zuvor gedroht, dass er "die Finger von ihr lassen" solle. Die Frau, um die es geht, befand sich zu dieser Zeit im Kremser Spital in stationärer Behandlung.

Flüchtenden nachgeschossen

Im Bereich der Bäckerei Schmidl, südlich des Universitätsklinikums, kam es zur Eskalation. Das spätere Opfer sah schon bei der Annäherung seines Kontrahenten, dass dieser plötzlich eine Pistole aus seiner Kleidung herauszog. In Panik hatte es deshalb kurzentschlossen Fersengeld gegeben.

Opfer rettete sich ins Spital

Der mutmaßliche Täter schoss dem Davonlaufenden sechsmal hinterher - wie sich später herausstellen sollte, zum Glück nur mit einer Gaspistole. Die Polizei fand eine der leeren Patronenhülsen auf dem Gehsteig. Der neue Freund der Frau rettete sich ins Krankenhaus, wo er beruhigt werden konnte.

Täter tags darauf gefasst

Die Polizei leitete inzwischen eine Fahndung nach dem Kontrahenten ein, die jedoch nicht sofort erfolgreich war. Erst einen Tag später, am 29. Jänner, konnte der Pistolero nach einem Hinweis in einer Wohnung in Krems festgenommen werden. Er leugnete die Tat, wurde aber in die Justizanstalt Krems eingewiesen.

Tatwaffe ist verschwunden

Von der Pistole fehlt jede Spur. Der Beschuldigte dürfte sie nach der Tat weggeworfen haben. Er wird sich wegen gefährlicher Drohung verantworten müssen.