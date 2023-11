Horner Poly zu Gast in Gartenbauschule Langenlois

„Wertschätzung für Lebensmittel können wir unserer jungen Generation nur dadurch mitgeben, indem wir ihnen zeigen, wie gute Lebensmittel erzeugt werden!“ Davon ist Fachlehrer Bernhard Schwed überzeugt.

Seit drei Jahren: Fachbereich „TUN“

Deshalb startete er vor mittlerweile drei Jahren den österreichweit einzigartigen Fachbereich „Tourismus, Umwelt und Nachhaltigkeit“, kurz „TUN“, einer von sieben Fachbereichen, die derzeit an der Polytechnischen Schule Horn angeboten werden. In diesem Fachbereich lernen die angehenden Gastroprofis nicht nur das Handwerk in Küche und Bäckerei, sondern bauen einen Teil der Zutaten gleich selbst im eigenen Schulgarten an.

Praxis-Einsatz in Langenlois-Haindorf

„Um den Schülerinnen und Schülern im Bereich der Gemüse- und Obstproduktion noch mehr mitgeben zu können, entstand die Idee einer Kooperation mit der Gartenbauschule in Langenlois, über die wir sehr glücklich sind“, so Schwed. An einem ersten Exkursionstag stand neben einer Schul- und Schulgartenführung auch ein abwechslungsreicher Praxisblock in der Lehrgärtnerei in Haindorf auf dem Programm. Dort wurden Salate pikiert, Gemüse und selbstgepresste Säfte verkostet, Microgreens angebaut, Kräuter verarbeitet und vieles mehr.

Die Schülerinnen und Schüler waren begeistert von der Vielfalt der Sorten und Geschmäcker und werden sich bestimmt einiges für ihr Leben und ihren zukünftigen Beruf von diesem interessanten Tag mitnehmen!