HLM HLW Krems setzt auf Bio und Öko

„Wir haben ein Motto gefunden, das für unseren Schultyp ideal ist“, freute sich HLM-HLW-Direktorin Sabine Hardegger bei der Präsentation der neuen Schul-Schwerpunkte. Für die Modeschule gilt ab kommendem Schuljahr die Devise „fair.ökologisch.international“, für die Wirtschaftsschule das Motto „fair.bio.regional“.

Die Fächer bleiben zwar gleich, das jeweilige Leitmotto soll aber in alle Bereiche einfließen und bei fächerübergreifenden Projekten umgesetzt werden. „Vieles ist derzeit im Wandel, und die Schule muss dabei ihren Beitrag leisten“, zeigte sich Hardegger überzeugt. So soll es etwa in der Wirtschaftsschule verstärkt um gesunde Ernährung und achtsamen Umgang mit Lebensmitteln gehen, während in der Modeschule vermehrt faire Arbeitsbedingungen und Handelswege zum Thema werden.

Als Vertiefung wird an der Modeschule ab 2022 „Modemanagement und Design“ angeboten, an der Wirtschaftsschule kann gewählt werden: „Gesundheit.Leben.Lernen“ setzt einen Schwerpunkt auf ganzheitliche Gesundheit, „Online.Handeln“ macht fit für die Welt des E-Commerce.