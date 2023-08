Viel Neues an Schulen

Während die Kinder sich in den Sommerferien entspannen konnten, herrschte in den Bildungseinrichtungen Hochbetrieb. Das neue Schuljahr startet mit neuen Unterrichtsangeboten, baulichen Erneuerungen und Digitalisierung.

An der Volksschule Stein hat man den Sommer genutzt, um den Turnsaal zu erneuern und mit neuen fix verbauten Geräten auszustatten. Dazu zählt eine neue Sprossenwand und eine neue Tonanlage. Neue Heizkörper werden in der kalten Jahreszeit ein angenehmes Raumklima schaffen. Der neue Boden, Prallschutzwände und nicht zuletzt ein zusätzlicher Fluchtweg sorgt für mehr Sicherheit. Die Kosten für die Umbauten betrugen 470.000 Euro.

Mit zwei neuen Bildungsangeboten geht man an der Volksschule Hafnerplatz im Stadtzentrum ins neue Schuljahr. Mit 16 Kindern feiert die Vorschulklasse hier Premiere. Weiters startet hier die erste Englischklasse. Mit der Unterstützung von Native Speakers können die Kinder ab der ersten Schulstufe spielerisch Englisch lernen.

An der Volksschule Lerchenfeld entsteht noch im Herbst eine „Freiluftklasse“. Dazu wird der Innenhof umgestaltet und mit einer Überdachung, neuen Möbeln und einer elektronischen Tafel ausgestattet. Freiluftklassen fördern die Konzentrationsfähigkeit und stellen gleichzeitig in der Ganztagesbetreuung einen „erweiterten Lernraum“ dar.

Volksschulen werden modernisiert & digitalisiert

Die Öko- und Sportmittelschule verzeichnete im vergangenen Schuljahr laut Direktor Mario Simlinger die höchste Schülerzahl in der Geschichte des Schulstandortes. „Dieses Jahr sind es nur etwa sieben Schüler weniger.“ Doch heutzutage geht es nicht nur um formale Bildung, sondern auch um das Wohl der Schüler: Die Mittelschule bietet künftig in Kooperation mit dem Land Niederösterreich Schulsozialarbeit an.

In der Mittelschule Rastenfeld startet man dieses Jahr mit sieben Klassen in das neue Schuljahr, während es in den letzten Jahren nur sechs waren. „Die ersten Klassen wurden außerdem vollständig neu möbliert und ausgestattet“, so Direktorin Irene Leopold-Höfinger, die ebenfalls die Direktorin der Volksschule in Rastenfeld ist. „Dort wurden unsere vier Klassen mit neuen Smart-Boards ausgestattet und komplett digitalisiert.“