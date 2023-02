Handballsport in der NMS Krems mit dem Profi

AHS oder Mittelschule? Vor dieser Frage stehen viele Eltern, deren Kinder die 4. Klasse der VS besuchen. Was unterscheidet die AHS-Unterstufe von der Mittelschule (MS)? Der Lehrplan ist jenem der AHS-Unterstufe angeglichen. Eine Abgrenzung erfolgt in Deutsch, Englisch und Mathematik, der Unterschied liegt in der individuellen Förderung und im Team-Teaching.

Sport und Gesundheit nehmen an der MS Krems einen großen Stellenwert ein. Im großen Turnsaal etwa leitet Handball-Profi Gabor Hajdu zweimal pro Woche die unverbindliche Übung Ballspiele mit Schwerpunkt Handball. In den 3. und 4. Klassen wird einmal pro Monat gemeinsam gekocht. Im Fach Ernährung und Haushalt lernen die Schüler, wie man Lebensmittel richtig verwendet und lagert, wie man umweltbewusst einkauft und kocht.

Im Fach Soziales Lernen erfahren die Kinder ihre persönlichen Stärken und schulen soziale Kompetenzen wie zum Beispiel Gesprächsregeln. Ebenfalls auf dem Stundenplan steht Digitale Grundbildung mit iPad-unterstütztem Unterricht. Ab der 3. Schulstufe werden die Jugendlichen auf ihren weiteren Weg vorbereitet.

Die Schuleinschreibung für 2023/24 läuft bereits:

An Unterrichtstagen zwischen 7.45 und 12.30 Uhr bzw. nach telefonischer Vereinbarung ( 02732/73910)

Alle Infos und das Anmeldeformular zum Ausdrucken: www.nmskrems.ac.at

