Was macht eine Schule zu einer guten Schule?

In der Polytechnischen Schule in Krems verzeichnet man einen konstanten Zuwachs an Schülern. In allen angebotenen Fachbereichen versucht man stets, am Puls der Zeit zu bleiben: „Unsere Werkstätten sind topmodern ausgestattet“, so Schulleiter Martin Müllner. „Daher freuen wir uns in diesem Schuljahr über eine neue Laserschneid- und Gravieranlage zur Metallbearbeitung im Praxisunterricht.“

In den dieses Jahr erstmals in den Lehrplan implementierten Fachabschlussprojekten knüpfen engagierte Schüler bereits erste Kontakte zu zukünftigen Lehrstellen.

Die steigende Beliebtheit seiner Schule erklärt Müllner durch verschiedene Gründe: „Neben der topmodernen Ausstattung unserer Schule wird die Lehre wieder zunehmend attraktiver. Mit einem Lehrabschluss kann man heuer Stellen ergattern, die vor zehn Jahren undenkbar waren.“

Auch das BRG Kremszeile erfährt jedes Jahr einen großen Schülerandrang. „Wir sind ein hochmotiviertes Team, verfügen über ein modernes Schulgebäude mit eigenem Hallenbad, Laborräumen und drei innovativen Schwerpunkten“, so Direktorin Elisabeth Weigl. Einer dieser Schwerpunkte wird dieses Jahr neu eingeführt: „Medien & Digitale Welt“. Das Ziel ist hier, „die Schüler bestmöglich auf die Anforderungen einer zukünftigen Gesellschaft und Arbeitswelt vorzubereiten.“ Dafür werden auch ein variables Kurssystem in der Oberstufe inklusive Homeoffice-Einheiten noch mehr Lebensrealität schaffen.