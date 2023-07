VS Lichtenau vor 30 Jahren neu errichtet

Im Umland von Lichtenau befanden sich ursprünglich mehrere kleine Volksschulen - unter anderen in Allentsgschwendt, Niedergrünbach und Großreinprechts, die um die 1980er Jahre geschlossen und mit der VS in Lichtenau zusammengelegt wurden. Die alte Volksschule befand sich am Lichtenauer Hauptplatz - und zwar in dem Gebäude, in dem heute die Raiffeisenbank und die Fleischerei Böck untergebracht sind.

1986 wurde die Turn- und Mehrzweckhalle am heutigen Schulgelände errichtet und in Betrieb genommen. Da das Volksschulgebäude am Hauptplatz nach den Schulzusammenlegungen zu klein geworden war, wurde in den Jahren 1992/93 neben der bereits stehenden Sporthalle eine neue Volksschule errichtet. Die VS Lichtenau beherbergte üblicherweise vier Schulklassen, aufgrund geburtenstarker Jahrgänge wird es im kommenden Schuljahr 2023/24 sogar sechs Volksschulklassen geben.

Schule am aktuellen Stand der Technik

Die beiden bisherigen Direktorinnen am Schulstandort, Waldtraut Baumgartner und ihre Nachfolgerin Margot Stastny-Braun, stellten mit ihren Lehrerteams stets die Themen Bewegung, Gesundheit, Umwelt und die Stärkung digitaler Fähigkeiten der Schüler in den Fokus des Unterrichts. Durch laufende Investitionen der Gemeinde ins Schulgebäude wurde es für den heutigen Bedarf auf dem aktuellen Stand der Technik gehalten.

Nachhaltigkeit und globale Verantwortung als Motto des Schulfests

„Gemeinsam für eine bessere Welt“ hieß es, als jede Klasse eines der 17 nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen auswählte und darauf in ihren Aufführungen Bezug nahm. Diese im Jahr 2015 von der UNO definierten Nachhaltigkeitsziele sollen dazu beitragen, dass jeder Mensch auf der Erde ein besseres Leben führen kann, ohne dabei die Umwelt zu zerstören. In einer Fotoausstellung des Klimabündnisses „Klimagerechtigkeit“ wurden zum Thema Nachhaltigkeit Bilder aus aller Welt präsentiert.

In der Schulchronik konnten sich die Besucher über die Geschichte und wichtige Ereignisse der Schule informieren. Die Pfadfindergilde sorgte für das leibliche Wohl der Besucher.