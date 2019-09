„Ich gratuliere herzlich den Junggärtnern zum Staatsmeistertitel und danke dem gesamten Schulteam, von denen sich alle mit viel Engagement auf den Wettbewerb vorbereitet haben. Es ist eine ganz besondere Leistung über sieben Jahre hinweg an der Spitze des österreichischen Gartenbaus zu stehen. Die erfolgreiche Bildungsarbeit der Gartenbauschule Langenlois wird damit eindrucksvoll bestätigt und fortgeschrieben“, betont Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. „Für den europäischen Berufswettbewerb, der im August 2020 in Slowenien stattfindet, drücke ich den Staatsmeistern der NÖ Gartenbauschule die Daumen“, so Teschl-Hofmeister.

„Besonders stolz bin ich auf die Bestleistungen der Schüler und Lehrer, denn es ist nicht leicht den hohen Erwartungen gerecht zu werden. Schließlich gilt es beim Wettbewerb Nervenstärke zu zeigen und die handwerklichen Fähigkeiten sowie das Know-how punktgenau umzusetzen. Dass dies wieder optimal gelungen ist, gibt Motivation für die Zukunft“, freut sich Direktor Franz Fuger. „Beim kommenden Bundeslehrlingswettbewerb in Kärnten nehmen wir uns Marcel Hirscher zum Vorbild, der ja acht Mal den Gesamtweltcup gewonnen hat. Auch wir peilen den achten Bundessieg an“, so Fuger.

Beim Bundeslehrlingswettbewerb gingen zwölf Teams mit je drei Teilnehmerinnen und Teilnehmern an den Start. Darunter befanden sich die Teams der acht Gartenbauberufsschulen, Teams der drei Gartenbaufachschulen Langenlois (NÖ), Ritzlhof (OÖ) und Ehrental (Kärnten) sowie ein Team aus Südtirol.

Beim Einzelbewerb waren gärtnerische Fähigkeiten sowie Fachwissen gefragt. Die praktische Gartengestaltung und Floristik stand dann beim Gruppenbewerb auf dem Programm.

Im Teambewerb setzte sich das Team Gartenbaufachschule Langenlois klar durch. Platz 2 belegte das Berufsschulteam Salzburg vor dem Team der Gartenbauberufsschule Langenlois. Denkbar knapp fiel die Entscheidung im Einzelbewerb aus. Manuel Zemlizka (Gartenbaufachschule Langenlois) siegte mit einem Punkt Vorsprung vor Roman Gattermann (Gartenbaufachschule Langenlois) und acht Punkten Vorsprung vor Emanuel Rath aus der Steiermark und Viktoria Pirker (Gartenbaufachschule Langenlois). Der Bewerb fand im Rahmen der Bundesgartenbautagung in Tulln statt.

Artikel von Jürgen Mück