Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister gratulierte via Videoschaltung den Lehrkräften zum erfolgreichen Abschluss: „Der Bereich Green Care hält in den letzten Jahren auch verstärkt in der Landwirtschaft Einzug, weil er bei optimalen Rahmenbedingungen ein wirtschaftliches Standbein für Betriebe sein kann. Diese Form der sozialen Landwirtschaft befindet sich derzeit in einem dynamischen Entwicklungsprozess mit großer Nachfrage. Daher ist es wichtig die Schülerinnen und Schüler der Landwirtschaftlichen Fachschulen in Niederösterreich mit diesem aufstrebenden Bereich vertraut zu machen.“



„Das Fach Green Care ist in der neuen vierjährigen Fachrichtung ‚Sozialbetreuungsberufe im ländlichen Raum‘ ein eigener Unterrichtsgegenstand. Die Schülerinnen und Schüler schließen die Ausbildung sogar mit dem Zertifikat ‚Green Care Coach‘ ab. Aber auch in der Fachrichtung ‚Betriebs- und Haushaltsmanagement‘ hält diese innovative Form der sozialen Landwirtschaft Einzug“, betont Landesschulinspektor Karl Friewald, der die Abschlussprüfung gemeinsam mit Green Care Österreich-Geschäftsführerin Nicole Prop und Oberärtztin Rosemarie Satzinger leitete. „In Österreich gibt es bereits über 100 landwirtschaftliche Betriebe, die Green-Care-Programme anbieten. Etwa Angebote für Kinder, die in und durch die Natur lernen. Oder für Menschen mit Behinderung oder ältere Menschen, die am Hof oder im Bauerngarten eine sinnstiftende Beschäftigung finden“, so Friewald. An den drei Landwirtschaftlichen Fachschulen Poysdorf, Warth und Zwettl ist in diesem Schuljahr die vierjährige Ausbildung „Sozialbetreuungsberufe im ländlichen Raum“ angelaufen.



Der Begriff Green Care fasst alle Aktivitäten und Interventionen zusammen, welche die positive und unterstützende Wirkung der Natur, von Tieren und Pflanzen nutzen, um Menschen zu helfen bzw. positiv zu beeinflussen. Je nach Zielgruppe werden gesundheitsfördernde, pädagogische oder soziale Ziele verfolgt.

- Artikel von Jürgen Mück