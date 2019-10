Eröffnung des neuen Schulhofes in der NMS Albrechtsberg

Bei strahlend schönem Wetter wurde an der NMS Albrechtsberg der erfolgreiche Abschluss eines großen Projektes gefeiert: Die Neugestaltung des Schulhofes samt Outdoorklasse und Spielbereich, die vom Land NÖ im Rahmen der Aktion „Spielplätze und Schulhöfe in Bewegung“ großzügig gefördert wurde, war Anlass für eine gelungenes Einweihungsfest an der Waldviertler Mittelschule.

Direktor Kurt Enne und Bürgermeister Franz Rosenkranz betonten in ihren Reden die hervorragende Zusammenarbeit von allen Beteiligten in diesem Projekt. Nicht nur die SchülerInnen, Eltern und LehrerInnen waren bei der Umsetzung des Projekt engagiert bei der Arbeit, auch die Albrechtsberger Landjugend, lokale Firmen und die drei Gemeinden (Albrechtsberg, Lichtenau und Weinzierl) standen überzeugt hinter diesem großen Projekt.

Landesrätin Teschl-Hofmeister zeigte sich begeistert von der Eigeninitiative und den umgesetzten Ideen der SchülerInnen, sowohl im Bereich der Schulhofgestaltung, als auch was die Gestaltung des Programms der Einweihungsfeier betraf. Pater Timo Juric sorgte abschließend mit der Segnung des Schulhofes für den kirchlichen Segen, somit steht dem uneingeschränkten Spiel- und Bewegungsvergnügen nichts mehr im Wege. -

Artikel von der NMS Albrechtsberg