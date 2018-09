Einen Blick in die Welt der Zukunft warfen die Schülerinnen und Schüler der NMS Albrechtsberg mit dem Besuch des „Digi-Buses“ des Landes NÖ.

NMS Albrechtsberg: Pepper on Tour .

Im Rahmen der Info-Tour zur Digitalisierung machte der Bus in Els Halt und gab Einblicke in den 3D-Druck ebenso wie in Augmented Reality und das Klassenzimmer der Zukunft. Besonders begeistert zeigten sich das junge Publikum von Pepper, dem Roboter, der die Tour begleitet.