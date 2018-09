Das große Interesse bei der Präsentation am 2. Sept. bestätigte auch, was Bürgermeister Rosenkranz in seiner Rede betonte: die Landjugend ist ein unverzichtbares Aushängeschild für Albrechtsberg. Für die Schülerinnen und der Schüler der NMS Albrechtsberg hat die Landjugend damit mit enormem Arbeitseinsatz, Motivation und Gewissenhaftigkeit einen SpielRAUM für FREIdenker geschaffen!

Weitere Infos: http://www.projektmarathon.at/gruppen-2018/waldviertel/albrechtsberg/blog