In der Lehrgärtnerei Haindorf wurde an der Gartenbauschule Langenlois Gartentipps mit Johannes Käfer aufgezeichnet. Außerdem wurden im Schaugarten am Rosenhügel mit der Kamera die schönen Blicke für eine Sendung über sehenswerte Niederösterreichische Schaugärten aufgezeichnet.

Für den ORF Niederösterreich ist das ungebrochen große Interesse am Gärtnern, quer durch alle Bevölkerungsschichten in Niederösterreich, ein wichtiger Punkt. Mit den Gärtnertipps vom Radiogärtner Johannes Käfer werden kleine und große Geheimnisse, Knowhow und Tricks im privaten Garten den Zuseherinnen und Zusehern nähergebracht.

Bei den aktuellen Aufzeichnungen durften auch unsere Schüler Johannes Käfer vor der Kamera zur Hand gehen. „Damit werden die Schüler schon früh auf eine entsprechende Öffentlichkeitsarbeit im Bereich des Gartenbaus vorbereitet bzw. ausgebildet. Diese Chancen sind für uns als grünes Kompetenzzentrum von besonderen Wert und freuen uns immer wieder, unsere Ausbildungsstätte für viele Berichte rund um den Gartenbau zur Verfügung zu stellen,“ freut sich Dir. Franz Fuger.

Beim aktuellen Thema wurde rund um das Fensterkistl viele Informationen für die Zuseherinnen und Zuseher von Niederösterreich Heute vorbereitet. Der Beitrag wird in einem Jahr 15.3.2020 ausgestrahlt, der Gärtnertipp bereits am Pfingstmontag in NÖ-Heute.