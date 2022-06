„Um den ständig steigenden Qualitätsanforderungen gerecht zu werden, ist das traditionelle Handwerk der Winzerinnen und Winzer immer mehr mit moderner Technik verknüpft. Der ‚Tag der Technik‘ an Weinbauschule Krems bietet die bislang in Niederösterreich einmalige Gelegenheit sich über aktuelle technische Innovationen im Wein- und Obstbau im Praxiseinsatz zu informieren“, betont Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. „Dank des Engagements der Weinbauschule Krems und dem Einsatz der Wein- und Obstbauverbände sowie der NÖ Landwirtschaftskammer und zahlreicher Firmen ging die Premiere der Veranstaltung überaus erfolgreich über die Bühne“, so Teschl-Hofmeister.

Aufgrund des regen Interesses der Branche ist die Durchführung des Fachtages alle zwei Jahre geplant.

„Die Bedeutung von Innovationen in Zeiten unterbrochener Lieferketten und steigender Energiepreise hat sich deutlich gesteigert. Viele Neuerungen, die hier gezeigt werden, ermöglichen den effizienten Einsatz von Betriebsmitteln und ermöglichen die aktuellen Herausforderungen positiv zu gestalten und Ressourcen zu schonen“, betont Direktor Dieter Faltl. „Die praktische Vorführung der Maschinen und Geräte im Wein- und Obstgarten bieten die ideale Gelegenheit, sich über technische Innovationen zu informieren und die Arbeitsweise der Geräte zu vergleichen“, so Faltl.

Besondere Schwerpunkte der Schau waren Maschinen und Geräte, die mit elektronischer Unterstützung arbeiten, sowie der Kulturschutz im Wein- und Obstbau. So waren zahlreiche neue Pflegegeräte sowie innovative Recyclingtechnik im praktischen Einsatz am Schulgelände und im Weingarten zu sehen. Ein umfassender Überblick über den „Tag der Technik“ gibt die Website: https://obstwein-technik.eu/TagDerTechnik.

