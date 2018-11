„Jugendlich, frisch, fruchtig und lebendig – so präsentiert sich der charmante Vorbote des neuen Jahrgangs. Der Jungwein besticht am Gaumen durch die zarte Frucht mit angenehmer frischer Säure, womit ein exzellenter Jahrgang erwartet werden darf“, so Landesrätin Teschl-Hofmeister. „Dank der fundierten Ausbildung und der Qualitätsorientierung der Betriebe befindet sich die heimische Weinwirtschaft in einem Aufwärtstrend. Die Weinbauschule Krems setzt mit ihrer Bildungsarbeit den Grundstein zur positiven Entwicklung der Weinbaubetriebe. Denn es ist vielfach die junge Generation der Winzerinnen und Winzer, die mit ihrer Innovationskraft und Kreativität für den Aufwärtstrend sorgt“, so Teschl-Hofmeister.

Beim Weinexport gab es im Vorjahr eine bemerkenswerte Steigerung auf eine Rekordsumme von knapp 159 Mio. Euro und einem Zuwachs von satten 7,4 Prozent, obwohl die Weinmenge gesunken ist. Der kontinuierlich steigende Exportwert bestätigt die gelungene Positionierung von qualitativ hochwertigem und somit teurem Wein aus Österreich am internationalen Markt.

"Wein vereint kulturelle Tradition"

„Wein ist nicht nur ein Kulturprodukt, sondern auch ein exzellenter Botschafter für Niederösterreich, der das sinnliche Vergnügen und eine große kulturelle Tradition vereint“, betont Direktor Dieter Faltl. „Mit der Durchführung der traditionellen Weinsegnung weisen die Studierenden der Weinbauschule Krems auf die vielfältigen Leistungen der österreichischen Winzerinnen und Winzer hin“, so Faltl.

Der „Weinmanagement 28-Lehrgang“ der Weinbauschule Krems organisierte die Veranstaltung und bot ein abwechslungsreiches Programm. Für humorvolle Unterhaltung sorgte der selbstgestaltete Sketch „Wein auf Reisen“ und ein Gewinnspiel lockte mit genussvollen Preisen. Anschließend genossen die über 300 Besucher an drei Wein- und Food-Bars Weine und Speisen aus Österreich, Deutschland und China – den Herkunftsländern der Studentinnen und Studenten des Weinmanagement 28-Lehrgangs.



- Artikel von Jürgen Mück