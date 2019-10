In diesem Gespräch wurden die gegenwärtigen Probleme in der Schulverwaltung dargelegt und nach Lösungen bzw. Lösungsansätze gesucht. Bund und Land haben in der Unterrichtsverwaltung die gleichen Probleme - ZU WENIG Verwaltungspersonal!

Der Vorsitzende der GÖD NÖ Unterrichtsverwaltung Robert Kugler konnte die vielen verschiedenen Berufsgruppen aufzeigen und auch die Notwendigkeit dieser untermauern. Die Mitglieder der Landesvertretung selbst kommen aus den unterschiedlichsten Schultypen und Berufsgruppen.

Die Bildungslandesrätin war sehr beeindruckt von den unterschiedlichsten Tätigkeiten und Aufgabenbereiche der Verwaltung. Es wurde vom Vorsitzenden zugesichert, dass die Forderung der Pädagogik nach mehr Verwaltungspersonal in den Schulen mitgetragen wird. Dass der zu verhandelnde Personalausstattungsschlüssel mittlerweile fast 40 Jahre alt ist, wurde nochmals nachhaltig angesprochen.

"Es soll zeitgemäßer Unterricht geboten werden"

Seitens der Bildungslandesrätin wurde ebenfalls vollste Unterstützung für die Forderung nach mehr Verwaltungspersonal zugesagt und zugesichert dies bei zukünftigen Gesprächen mit dem Bildungsministerium zu deponieren, um der Pädagogik eine Entlastung in der Bürokratie zukommen zu lassen.

Das Schulbudget hat sich in den letzten Jahren nicht vergrößert, obwohl immer mehr Anforderungen und Ansprüche an die Schule gestellt werden. Es soll zeitgemäßer Unterricht und auch moderne Ausstattung geboten werden, aber die Mittel werden vom Bund nicht oder gar nicht zur Verfügung gestellt.

Da die neue Behörde BILDUNGSDIREKTION geschaffen werden musste, und dies eine Bund-Land Behörde jetzt wird, ist auch hier eine enge Zusammenarbeit, um eine schnellere Handlungsweise zu ermöglichen, vereinbart worden.

Dieses jährliche Arbeits- und Informationsgespräch hat mittlerweile Tradition und zeigt, dass Personalvertretung, Gewerkschaft und Dienstgeber eine gute Zusammenarbeit in Niederösterreich leben.

- Artikel von Robert Kugler