Weinprämierung: 35 Mal Gold für NÖ Landesweine

„Der größte unabhängige Weinwettbewerb Niederösterreichs ist ein wichtiger Gradmesser für die Beurteilung eines Wein-Jahrganges. Zudem bietet der Bewerb eine Orientierungshilfe in Sachen Qualität“, betont Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

„Die 35 Goldmedaillen unterstreichen einmal mehr, dass blau-gelben Landesweingüter zur Elite der Winzerinnen und Winzer Niederösterreichs zählen. Von diesen Erfolgen profitieren besonders die Schülerinnen und Schüler in der praktischen Ausbildung an den Fachschulen, denn ihnen stehen die Weinbau-Lehrkräfte mit ihrem fachlichen Know-how und langjähriger Erfahrung zur Seite“, so Teschl-Hofmeister.

„Die Auszeichnungen zeigen, dass an den NÖ Landesweingütern mit hoher fachlichen Kompetenz sowie Kreativität gearbeitet wird. Mit der erforderlichen Balance zwischen Natur und moderner Kellertechnik ist es wieder gelungen Glanzstücke des Winzerhandwerks zu kreieren“, unterstreicht Landesgüterdirektor Erhard Kührer.

Die NÖ Landesweingüter – die hohe Schule des Weines

Die NÖ Landesweingüter werden als Schul- und Lehrbetriebe der Landwirtschaftlichen Fachschulen geführt und befinden sich in Hollabrunn, Krems, Mistelbach sowie Retz. Zusammen repräsentieren sie die regionale Vielfalt Niederösterreichs und stehen für sinnliches Vergnügen und eine große kulturelle Tradition.

Die NÖ Landesweingüter leisten mit dem Einsatz moderner Technik und ihrer langjährigen Versuchstätigkeit für die Ausbildung und Beratung im Weinbau wertvolle Dienste. Denn die fachgerechte Arbeit mit zeitgemäßer Kellereitechnik bei der Weinerzeugung ist heute notwendig, um den ständig steigenden Qualitätsanforderungen gerecht zu werden. Im neu gestalteten Webshop kann man unter www.noe-landesweingueter.at die Landesweine bequem einkaufen.