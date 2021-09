Das Schuljahr 2021/22 steht in den Startlöchern und mit ihm 4.640 Kinder und Jugendliche, die im Bezirk und der Stadt Krems in eine Volks-, Mittel-, Sonder- oder eine Polytechnische Schule gehen werden. Im Vergleich zum Vorjahr, da waren es 4.678 Schüler, gibt es also ein Minus von 0,8 Prozent. Die Zahl jener, die sich als Schulanfänger über eine Schultüte freuen dürfen, hat sich hingegen um fast vier Prozent von 688 auf 662 verringert.

Das neue Schuljahr bringt nicht nur neue Gesichter unter den Schülern. In so mancher Schule gab es Direktoren- und Lehrerwechsel.

So geht etwa an der Mittelschule Rastenfeld eine Ära zu Ende. Langzeit-Direktor Heinz Trappl verabschiedete sich in den Ruhestand. Er unterrichtete bereits seit 1983 an der Hauptschule Rastenfeld und übernahm im Jahr 2000 die Leitung. Seit 2017 war er auch Direktor der im selben Haus untergebrachten Volksschule. In seine Ära fällt die Neukonzeption der damaligen Hauptschule in die Mittelschule. Rastenfeld war dabei ein Pilotstandort im Waldviertel. Seine Nachfolgerin ist Irene Leopold-Höfinger, die ebenfalls bereits über 20 Jahre am Schulstandort als Lehrerin tätig ist. Bürgermeister Gerhard Wandl wünschte der neuen Direktorin alles Gute und „genauso viel Kraft und Weitblick, wie ihr Vorgänger hatte.“ Auch am Standort Rastenfeld konnten die Schüler- und Klassenzahlen gehalten werden: Die rund 80 Volksschüler und 100 Mittelschüler werden von 18 Pädagogen unterrichtet.

Die MS Gföhl begrüßt zum Schulanfang gleich sechs neue Lehrer. Das Lehrer-Team besteht somit in Summe aus 32 Pädagogen. Neu ist auch, dass es am Standort Gföhl wieder eine PTS-Klasse mit 16 Schülern gibt. An der MS Gföhl werden aktuell rund 260 Schüler unterrichtet - es gibt 12 Mittelschul- und eine PTS-Klasse.

Einen Wechsel gab es auch in Dürnstein und Weißenkirchen. Die bisherige Leiterin der beiden Volksschulen, Elke Krippel-Stoitzner, wurde von der Bildungsdirektion nicht weiter mit dieser Aufgabe betraut. Die Nachfolgerin ist Hannelore Berger aus Dürnstein. Diese war bisher Lehrerin an der VS Weißenkirchen.

Auch südlich der Donau wird mit diesem Schuljahr einiges neu: Die internationale Junior High School im Stift Göttweig nimmt ihren Betrieb auf und startet mit einer 1. Klasse und 15 Schülern. Direktorin ist Iris Gadenstätter.

In Gedersdorf übernahm Stefan Racko die Volksschuldirektion (siehe Seite 19).