Viel Staub – oder besser: Wasser – hat der vorwöchige NÖN-Bericht über die massive Zunahme der Verschmutzung der Donau ausgelöst. FPÖ und Grüne hatten die Kreuzfahrtschiffe als Hauptverursacher der Umweltbelastung festgemacht.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung machten Grüne und FPÖ die Problematik ebenfalls zum Thema. Die Dringlichkeitsanträge der Minderheitsfraktionen wurden einstimmig angenommen. Bürgermeister Reinhard Resch bekam den Auftrag, Maßnahmen zu koordinieren.

„Es gibt eine massive Gewässerverschmutzung durch Fäkalien, Speisereste und Schlachtabfälle in der Donau. Der Abfall wurde teilweise sogar vor Augen der Passanten konzentriert abgepumpt und in der Donau entsorgt.“Aus dem Antrag der Grünen

Eine „starke Belastung durch Fäkalien durch den Schiffsverkehr“ ortet die FPÖ in ihrem Antrag. „Das ist nur der bisherige ungustiöse Gipfel der Auswirkungen des ständig wachsenden Kreuzschifffahrtverkehrs auf der Donau.“ Auf die Schifffahrt sei man früher entlang der Donau stolz gewesen – jetzt werde diese von den Anwohnern jedoch immer mehr als Belastung wahrgenommen, spielte Gemeinderätin Susanne Rosenkranz in ihrer Begründung des Antrags auch auf die Lärm- und Abgasbelastung in Stein an.

„Vorwiegend von Menschen stammende Fäkalbelastungen in mehr als 4.000 Wasserproben“ führte die Grün-Gemeinderätin Sandra Mayer für ihren Antrag ins Treffen. In einem Tourismus- und Welterbe-Gebiet solle man nicht nur auf die Landschaft, sondern auch auf die Wasserqualität Wert legen. Neben einer Resolution an die Bundesregierung verlangte Mayer auch Aktivitäten von den Umweltgemeinderäten Martin Sedelmaier (ÖVP) und Albert Kisling (SPÖ).

In der Debatte fügte Vizebürgermeister Erwin Krammer (ÖVP) zu den „zwei Anträgen mit unappetitlichem Inhalt“ noch einen Zusatzantrag zu: „Der Bürgermeister soll die Maßnahmen koordinieren!“ So hatte es auch Rosenkranz verlangt: Stadtchef Reinhard Resch möge die zuständigen Stellen in Land und Bund kontaktieren. Ziel müsse die „Umsetzung von Lösungen“ sein.

In seiner Wortmeldung lief Stadtrat Sedelmaier gegen die einhellige Kritik an: „Ich werde mir das Zillenfahren und das gelegentliche Baden in der Donau nicht nehmen lassen. Die Donau ist sauber!“ Und sein Kollege Stadtrat Kisling meinte: „Wir haben für unsere Bemühungen viel Lob von vielen Seiten bekommen – nur nicht von den Grünen in Krems. Aber damit können wir leben.“

Beide Dringlichkeitsanträge sowie der Krammer-Zusatz wurden letztlich jedoch mit den Stimmen aller anwesenden Mandatare angenommen.