Eingeladen sind Schüler aller Schulen, Lehrstellensuchende, Schulabbrecher und Interessierte: Am Dienstag, 16. Oktober, findet im Schulzentrum Krems zum 12. Mal die „Lehrstellenbörse plus“ statt. Geöffnet ist von 13 bis 15 Uhr, Edmund-Hofbauer-Straße 9.

Chance, sich zu informieren und Kontakte zu knüpfen

Dabei präsentieren sich 24 renommierte Firmen aus dem Großraum Krems, die alle im nächsten Jahr Lehrlinge aufnehmen, informieren über Aufnahmevoraussetzungen und die erforderlichen Fähigkeiten. Der Eintritt ist frei!

Veranstaltet wird die Lehrstellenbörse vom Kremser Wirtschaftsbeirat (KWB) in Kooperation mit der Polytechnischen Schule Krems, AMS und WKNÖ.

„Über 60 freie Lehrstellen in über 20 verschiedenen Lehrberufen warten auf ihre Abnehmer“, erklärt Martin Müllner, Direktor der PTS Krems.

Eine Lehre sei die Basis für einen sicheren Job, betont Paul Birngruber (Vorstandsmitglied des KWB), und Erwin Kirschenhofer (AMS Krems) sieht in der Lehrstellenbörse für Jugendliche und Eltern eine Chance, sich zu informieren und Kontakte zu knüpfen. „Es gibt auch die Möglichkeit, direkt am Veranstaltungstag Schnuppertermine mit Firmen zu vereinbaren“, so Christine Pölleritzer (KWB).