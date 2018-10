Auf dem Dach des Schulzentrums in der Edmund-Hofbauer-Straße sind eine Wetterstation und eine Wetterkamera in Betrieb gegangen. Zur Verfügung gestellt und aufgebaut wurden die Messgeräte von „wetter.at“, einer Online-Plattform, die österreichweit Wetterdaten liefert. Die Initiative für das Projekt kam von Gastronom Harald Schindlegger, der auch für die monatlichen Kosten von rund 200 Euro aufkommt.

Schindlegger: „Für mich wichtig, dass ich über Wetter Bescheid weiß“

„Für mich als Caterer mit einem Haufen Outdoor-Events ist es wichtig, dass ich über das Wetter Bescheid weiß. Und für die Stadt Krems ist die Live-Kamera mit Blick auf die Altstadt auch eine positive Geschichte“, erklärt Schindlegger die Motivation hinter seinem Engagement.

Gastronom Harald Schindlegger freut sich über die neue Wetterstation auf dem Dach des Schulzentrums. Zu sehen sind die Messdaten und das Live-Bild der Wetterkamera auf www.wetter.at. | Franz Aschauer

Auch marketingtechnisch zahlt sich die Wetterkamera für ihn aus, ist doch das Logo seiner Firma „Harry‘s Gastrotainment“ im Live-Bild zu sehen.

Unterstützt bei der Standortsuche für die Wetterstation habe ihn Bürgermeister Reinhard Resch. Zur Auswahl seien auch die Frauenbergkirche und ein Flutlichtmast des Sepp-Doll-Stadions gestanden. „Vom technischen Faktor her war das Schulzentrum aber am einfachsten“, so Schindlegger.

Die neue Wetterstation ist nicht die erste in Krems. Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) führt seit 1867 Messungen in der Stadt durch. Nach einer kurzen Episode in Landersdorf steht die Wetterstation heute in einem Obstgarten auf dem Gelände der Wein- und Obstbauschule.