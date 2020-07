Manche Corona-Schutzmaske sieht ja aus, als trüge man Oberbekleidung vor dem Mund.

MartinKalchhauser Der Paudorfer Künstler Leo Pfisterer hatte die Idee zum Masken-Modell „Kollar“.

Der Bildhauer und Ikonenmaler Leo Pfisterer aus Österreich dürfte dieselbe Beobachtung gemacht haben, als ihm die Idee für einen Mund-Nasen-Schutz im Stil eines Priesterhemdes kam: Ein Rechteck aus schwarzer Baumwolle mit einem kleinen weißen Quadrat mittig am oberen Rand. Das Modell „Kollar“ erinnert an den typischen Hemdkragen katholischer Geistlicher, den sogenannten Römerkragen.

„Die Priestermaske sollte eigentlich nur ein Gag sein“, erzählt Fachhändler Thomas Schmitt, der das Modell vertreibt. „Dann wurde das zum Selbstläufer.“

Eine „Kollar“-Maske ging in den Vatikan

Mehr als 300 Mal hat er das schwarz-weiße Baumwollrechteck verkauft – nach Deutschland, Österreich, in die Schweiz, die Benelux-Länder und Italien. Ein Exemplar habe es sogar in den Vatikan geschafft, sagt der Geschäftsmann, ohne Details über den Besteller zu verraten.

In seinen Läden in Köln und dem niederrheinischen Wallfahrtsort Kevelaer bietet der gelernte Herrenschneider Schmitt neben Utensilien für den liturgischen Betrieb auch Gewänder für den Gottesdienst.

Für die Priestermaske sind nur eine Handvoll Arbeitsschritte und gut zehn Minuten nötig. Neben der Kollar-Maske können Priester auch einen Mund-Nasen-Schutz in einer liturgischen Farbe – also in Rot, Grün, Weiß oder Violett – kaufen. Die Modelle bietet Schmitt standardmäßig in Baumwolle an. Nach Auftrag fertigt er aber auch in Seide.