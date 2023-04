Mann fast zu Tode geprügelt: Trio schuldig!

Es wäre ratsam, nach dem heftigen Streit mit den Burschen die Bar so schnell wie möglich zu verlassen, habe ihn der Security-Mann des Kremser Nachtlokals empfohlen. Und dies habe er auch gemacht. Er sei sogar gerannt, schnell, aus Angst, erzählte der 21-jährige aus Weinzierl/Wald im Bezirk Krems-Land im Zeugenstand.

Opfer wurde ohnmächtig geprügelt

Weit sei er aber nicht gekommen: „Ich merkte, das ich verfolgt werde. Plötzlich verspürte ich einen Tritt, stolperte und kam zu Sturz. Dann prasselten auch schon Fußtritte aufmeinen Kopf und Oberkörper ein. Um mich zu schützen, kauerte ich mich zusammen.“ Es seien mindestens zwei Täter gewesen, mehr könne er nicht sagen. „Ich wurde einige Male ohnmächtig. Dann ist mir jemand zu Hilfe gekommen und hat die Täter vertrieben“, schilderte das Opfer, das einen dreifachen Bruch der rechten Augenhöhle, einen Jochbeinbruch und einen Bruch der rechten Kieferhöhle erlitten hat.

Mann leidet unter argen Spätfolgen

Eine Menge Eisen trage er jetzt mit sich, er sei verplattet und eine Operation stehe ihm noch bevor. „Ein Auge macht bei Sonnenschein zu, und das Gesicht fühlt sich taub an. Auch beim Essen habe ich Probleme“, erzählte das Opfer von den Folgen der Prügelattacke. Spätfolgen seien nicht auszuschließen, ergänzte dessen Rechtsbeistand Josef Cudlin.

Auch Helfer bekam einige Tritte ab

„Den Streit im Lokal habe ich nicht mitbekommen. Ich habe draußen eine Zigarette geraucht und gesehen, wie drei oder vier Leute meinem alten Schulfreund nachrannten“, schilderte der 20-jährige Helfer vor Gericht. „Das ist mir komisch vorgekommen, und ich bin auch nach. Da habe ich ihn schon, umringt von Burschen, am Boden liegen gesehen. Ich bin hin und habe mich schützend über ihn gebeugt und auch einige Tritte abbekommen.“ Auf seine Rufe hin seien die Prügler weggelaufen, er habe die Rettung alarmiert. Zu den Tätern konnte er wenig sagen: „Es ist alles so schnell gegangen, und ich habe mich nur auf meinen Freund konzentriert.“

Penible Kripo-Arbeit führte zu Erfolg

Die Ermittlungen nach den Tätern wurden in der Folge vom Kriminaldienst der Polizeiinspektion Krems geführt. Die akribischen Erhebungen der Beamten führten letztlich zum Erfolg und es konnten drei mutmaßliche Täter, zwei St. Pöltner (19, 20) und ein Obendorfer (20), ausgeforscht werden. Das Trio räumte vor Gericht ein, dass es zu einer Auseinandersetzung mit dem 21-jährigen im Lokal gekommen sei. Von einer Verfolgung und Prügelattacke draußen, wollte es aber nichts wissen und alle beteuerten alkoholbedingte Erinnerungslücken.

Aussage als „Schutzbehauptung“ abgetan

„Reine Schutzbehauptung“, befand die Anklägerin und verwies auf den Zeitablauf und die Videoaufzeichnung: Es zeigt, wie das Opfer die Bar verlässt, und nur wenige Sekunden später zwei Beschuldigte folgen, der dritte im Bunde kam auch nach. Und nur eine Minute später wurde die Rettung gerufen. Für die Staatsanwältin bestand kein Zweifel an der Schuld des Trios - und nach dem Beweisverfahren auch nicht für den Schöffensenat. Das Trio wurde wegen schwerer Körperverletzung zu bedingten Freiheitsstrafen verurteilt: Der vorbestrafte Oberndorfer wurde zu 14 Monaten bedingt und einer unbedingten Geldstrafe von 1.200 Euro verurteilt. Die beiden St. Pöltner erhielten je 18 Monaten bedingt. Weiters muss das Trio an das Opfer 7.800 Euro Schmerzengeld bezahlen und ein Antigewalttraining absolvieren. Die Staatsanwältin meldete sofort Rechtsmittel an: „Zu milde!“

