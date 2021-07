Eine Sechser-Gruppe von Motorrädern war am 10. Juli gegen 9.45 Uhr auf der Landesstraße 32 im Bereich von Krumau am Kampt unterwegs.

Motorrad fiel auf den Lenker

Ein 62-jähriger Deutscher, der im Pulk, der Richtung Krems unterwegs war, mitfuhr, kam aus unerfindlichen Gründen plötzlich rechts von der Fahrbahn ab. Er stürzte über eine etwas eineinhalb Meter hohe Böschung und fiel so unglücklich, dass das schwere Motorrad auf ihm zu liegen kam. Um den Mann, dessen Zweirad dabei auch einen Gartenzaun beschädigte, kümmerten sich sofort seine Kollegen, die Erste Hilfe leisteten.

Schwere innere Verletzungen

Der Mann erlitt beim Zwischenfall schwere Verletzungen der inneren Organe. Der in Krems-Gneixendorf stationierte Notarzthubschrauber Christophorus 2 flog ihn nach der Erstversorgung an Ort und Stelle ins Universitätsklinikum St. Pölten. Wegen der Hubschrauberlandung direkt auf der L 32 musste diese kurze Zeit für den gesamten Verkehr gesperrt werden.

Zweiradlenker (21) übersehen

Ebenfalls schwer verletzt wurde ein 21-jähriger Motorradlenker aus Langenlois bei einem Unfall am 10. Juli gegen 17.20 Uhr in Loiwein, Gemeinde Lichtenau. Er war mit seinem Leichtmotorrad auf der Landesstraße 73 von Krems kommend Richtung Zwettl unterwegs. Zur gleichen Zeit lenkte ein 63-Jähriger Loiweiner seinen Pritschenwagen in die Gegenrichtung. Beim Versuch, nach links in sein Anwesen einzufahren, dürfte er den Zweiradlenker übersehen haben.

Opfer erlitt Knochenbrüche

Ein Bremsmanöver des überraschten Motorradfahrers kam zu spät. Es folgte ein Zusammenstoß der beiden Kraftfahrzeuge in der Fahrbahnmitte. Der Biker kam dabei zu Sturz und blieb auf der Fahrbahn liegen. Ein Freund (21), der hinter ihm unterwegs gewesen war, übernahm die Erstversorgung des Verletzten. Dieser wurde mit mehreren Knochenbrüchen mit dem Notarzthubschrauber ins Unfallkrankenhaus Horn geflogen.