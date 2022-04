Vandalen auf der Ruine Kronsegg

Werbung

Im späten 12. Jahrhundert wurde die Burg Kronsegg erbaut, laut Wikipedia „vermutlich von den Herren von Maissau“. Seit 1928 ist die Ruine im Besitz der Stadtgemeinde Langenlois und steht unter Denkmalschutz. Über den Winter bis Ostern ist der Eingang versperrt.

Das hat die jüngsten illegalen Besucher nicht abgehalten: Mitte der vergangenen Woche verschafften sich eine oder mehrere Personen Zutritt und gingen mit unbegreiflicher Zerstörungswut ans Werk. Anscheinend mit einer Hacke wurde in Holzgeländer und -träger der Stiegenaufgänge wild hineingehauen. Über 20 Schadstellen an den verschiedenen Holzkonstruktionen in der Ruine haben die Bauhofmitarbeiter bei ihrem Kontrollgang vor Ostern gezählt, auch die Bank im Hof der Ruine hat ein paar „Hacker“ abbekommen.

Die Stadtgemeinde hat den Zutritt zur Ruine abgesperrt. Foto: Hans Böhm

„Wir haben in der Winterpause gerade die Stiegenaufgänge repariert und zum Teil erneuert, da ist einiges an Geld hineingeflossen“, zeigt sich auch Stadträtin Sonja Fragner – sie ist in ihrem Ressort für die Ruine zuständig – bestürzt. Nun muss erst einmal eine Befundung erfolgen und dann geklärt werden, wie und wie schnell die Reparaturarbeiten durchgeführt werden können. Und es wurde natürlich Anzeige bei der Polizei erstattet.

„Das Bauwerk ist nicht nur der Stolz der Kronsegger, sondern auch ein Aushängeschild für Langenlois. Wir sollten uns eine Videoüberwachung überlegen“, kommt eine Anregung vom Kronsegger Hans Böhm, Chronist, Archivar und als Rugus-Mitglied für die „Regionalraumkultur und Geschichte rund um Schiltern“ engagiert.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.