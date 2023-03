2022 absolvierte FF Krems 807 Einsätze

Das abgelaufene Jahr hatte auch für die Kremser FF-Mitglieder viele Herausforderungen parat. Das wurde bei der Mitgliederversammlung, zu der rund 150 Kameradinnen und Kameraden ins IMC gekommen waren, offenkundig. Doch nicht die notwendige hohe Einsatzbereitschaft macht Sorgen. Vielmehr sind es die Finanzen, die den Verantwortlichen Sorgenfalten ins Gesicht zaubern.

356 Aktive, 40.587 Arbeitsstunden

807 Einsätze scheinen in der Statistik für das abgelaufene Jahr 2022 auf. 469 technische Einsätze wurden ebenso geleistet wie Hilfe bei 100 Bränden. 145-mal standen Fehlausrückungen zu Buche, 50 Mal mussten Brandsicherheitswachen absolviert werden. 111 Menschen wurden ebenso gerettet wie 34 Tiere. In neun Fällen machten die Helferinnen und Helfer eine Begegnung mit dem Tod. Unglaubliche 40.587 Stunden wurden dabei von den 356 Aktiven aufgewendet. Neben diesen finden sich auch 33 Mitglieder der Feuerwehrjugend sowie 100 Reservisten im Stand der FF Krems.

„Es droht ein strukturelles Defizit!“

Knapp positiv bilanzieren konnte die Kremser Stadtfeuerwehr 2022, doch es wird enger. Wie Chef-Verwalter Manfred Schopper berichtete, rechnet man 2023 mit Ausgaben und Einnahmen von jeweils rund 770.000 Euro. „Wir haben grundsätzlich eine solide Basis, aber die Zuführung zur Rücklage ist im Vorjahr deutlich geschrumpft.“ Durch den extremen Anstieg bei den Kosten (Treibstoffe!) drohe ein „strukturelles Defizit“. Am Beispiel der Mehrwertsteuer - die FF Krems hat im Vorjahr unter diesem Titel über eine Million Euro abgeführt! - zeigte Urschler Probleme auf. „Dass Freiwillige die Republik subventionieren, ist absurd!“ Man habe bei der FF Krems schon den Gürtel enger geschnallt. So würden Investitionen in neue Einsatzkleidung geschoben.

Einsatz in Frankreich und mit Drohne

Unter den Highlights des vergangenen Jahres wurde der Waldbrandeinsatz in Frankreich - über den Kommandant-Stv. Andreas Herndler und Florentin Baumgartner aus erster Hand berichteten - ebenso genannt wie der erstmalige Einsatz der FF-Drohne, wenngleich dort auch ein Absturz bei einem Einsatz in Lengenfeld zu Buche stand. Lob für die Arbeit der Kremser Kameraden kam von Landeskommandant-Stv. Martin Boyer ebenso wie von den anwesenden politischen Vertretern im Gespräch mit Moderator Gernot Rohrhofer, allen voran Landtagsabgeordnetem Josef Edlinger, Vizebürgermeister Florian Kamleitner und Stadtrat Helmut Mayer. Alle versicherten der Feuerwehr unisono ihre Hilfe. Edlinger: „Wie in der Vergangenheit wird es auch in Zukunft immer Unterstützung geben.“

FF-Kurat aus den eigenen Reihen

Im Rahmen der Ehrungen und Ernennungen freute sich Urschler besonders darüber, dass der neu zum FF-Kuraten ernannte evanglische Pfarrer Jörg Kreil einer aus den Reihen der aktiven Helfer ist. Manuel Kitzler wurde zum Sachbearbeiter Öffentlichkeitsarbeit bestellt. Die Verdienstmedaille des Landesfeuerwehrverbands (LFV) 3. Klasse in Bronze erhielten Matthias Kermer, Paul Seitz und Stefan Sirsch. Die Verdienstmedaille 2. Klasse in Silber ging an Markus Fasching. Verdienstzeichen des NÖ LFV 3. Klasse in Bronze erhielten Matthias Bauer, Alfred Dunshirn, Rudolf Fritz, Franz Grasl, Alexander Kautz, Martin Weber und Mario Wimmer.

Bunte gemischt, von zehn bis 80

Für ihre tolle Leistung als beste Zillenfahrerin des Landes wurde Kerstin Wimmer vor den Vorhang gebeten. Die neuen Mitglieder der Feuerwehrjugend wurden feierlich in die Reihen der Silberhelme aufgenommen. Ihr Gelöbnis leisteten Sebastian Haberl, Noel Zöchbauer, Sophie Weingartner, Martin Dülberg und Emily-Hanna Elguedgad. Dülberg war gemeinsam mit dem gleichaltrigen Sebastian Haberl (10) jüngster Anwesender bei der Versammlung. Als ältester Teilnehmer erlebte Johann Schütz (80) den Abend mit. Ebenfalls unter den Gästen war der erst wenige Wochen alte Ferdinand Unfried, Sohn der FF-Jugendverantwortlichen Johanna Stoiber. Dass auch wieder einige Freunde von der Partner-Feuerwehr Passau, angeführt von Vorsitzender Marina Probst, den Weg nach Krems gefunden hatten, freute die Gastgeber besonders.

Auch 2023 stehen Investitionen an

Mit einer Vorschau auf 2023 geplante Investitionen, etwa ein neues Voraus-Fahrzeug, ein Fahrzeug für die Feuerwache Krems-Süd und neue Helme entließ Kommandant Urschler die Mitglieder mit sehr persönlichen Worten. „Ich danke für die vielen positiven Stimmungen und Schwingungen, die ich heute hier erleben durfte“, meinte der FF-Chef. „Wir sind soziale Wesen, die das Gemeinsame brauchen. Auch das Feiern, die Kameradschaftspflege, ist wichtig. Vorrangige Aufgabe der FF-Mitglieder seien die Einsätze für die Mitmenschen. „Wir können aber nicht noch mehr Stunden in die Mittelbeschaffung durch weitere zusätzlich Feste investieren.“ Und mit einem Augenzwinkern wünschte Urschler allen Glück, Erfolg und Unversehrtheit bei den Einsätzen: „Gebt mir gut Acht in dem Zoo da draußen!“

