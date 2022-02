65 Jahre für die Feuerwehr Krems-Egelsee

65 Jahre lang stand Arnulf Vaishor in den Diensten der Feuerwehr. Im 82. Lebensjahr starb der Pensionist am 5. Februar.

Um den Mann trauert nicht nur Gattin Helene mit Kindern und Enkelkindern. Auch in den Reihen der Feuerwehrkameraden löste der überraschende Tod Bestürzung aus.

Mit Vaishor verlieren sie einen treuen Feuerwehrmann, der vielen ein Kamerad und auch ein Vorbild war, wie Franz Seif in seinem Nachruf beim Begräbnis am 11. Februar betonte. Schon 1956 trat der nun Verstorbene in die FF Krems-Stein ein. Ab 1970 stellte er seinen Einsatz und seine Erfahrung der Betriebsfeuerwehr der voestalpine Krems zur Verfügung und hängte an die 14 Jahre in Stein noch einmal 51 Jahre im Feuerwehrdienst an.

Der in zahlreichen Lehrgängen ausgebildete Silberhelm legte 1966 das Leistungsabzeichen in Gold, 2001 auch das Funkleistungsabzeichen in Gold ab. Bei zahlreichen Landeswettkämpfen in Silber und Bronze war er auf Landesebene dabei und trainierte seine Kollegen noch bis weit in die Pension (ab 2006) hinein. Zahlreiche Auszeichnungen zeugen vom großen Engagement Vaishors. Zuletzt wurde ihm 2007 die Verdienstmedaille des Landes-FF-Verbandes 3. Klasse in Bronze verliehen.

