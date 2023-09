Kremser helfen Kriegsopfer aus Ukraine wieder auf die Beine

Es war der 15. Mai, als Oleksandr Prykhodin (53) in Dworitschna, einem Ort rund 100 km östlich der Stadt Charkiw, im Garten eines Freundes von einem Geschoß getroffen wurde. Die von einem mehrere Kilometer entfernten russischen Panzer abgefeuerte Granate zertrümmerte das rechte Bein des Zivilisten.

Der Mann landete in einem Spital in Charkiw. Von dort kam er über eine Kooperation zwischen der Ukraine und Österreich am 13. Juni nach Krems, wo man sich seitens der Abteilung für Traumatologie und Orthopädie bereit erklärte, die Behandlung zu übernehmen.

Kooperation mit Klinik Charité in Berlin

Zuerst galt es, die Keime in den Griff zu bekommen. Dabei nahm das UK Krems sogar mit der Klinik Charité in Berlin Kontakt auf. Nach einer Antibiotika-Therapie und kleinen gewebssäubernden OPs stellte sich Oberarzt Martin Zeger am 11. August der Herausforderung, die Trümmerschussbrüche in Oberschenkel und drei Mittelfußknochen zu sanieren.

Kriegsverletzungen als Neuland für Ärzte

„Solche irregulären Brüche sind selbst für erfahrene Chirurgen eine besondere Herausforderung“, so Zegner. „Wir haben ja sonst mit Kriegsverletzungen nicht zu tun. Und gemeinsam mit dem menschlichen Schicksal dahinter ist das schon eine besondere Situation.“ Die vier Stunden dauernde OP, bei der unter anderem ein Knochenersatz vorgenommen und Antibiotika abgebende Chips eingesetzt wurden, ist gelungen. Eine Verplattung stabilisiert das Bein, Drähte schienen die Fußknochen.

Haus zerstört, Hoffnung auf die Töchter

Prykhodin, der mit seiner Gattin in Österreich ist, will nach seiner Rehabilitation zurückkehren. Sein eigenes Haus in Dworitschna ist zerstört. Daher ist die Stadt Charkiw das Ziel. Er zählt auf die Hilfe seiner beiden Töchter, die dort leben. Mit der Behandlung in Krems ist er – bis auf die für ihn oft ungewohnte österreichische Küche – höchst zufrieden. Dennoch freut er sich auf daheim. „Die Luft in der Heimat“, so ist der Ukrainer sicher, „wird zu meiner Genesung beitragen!“