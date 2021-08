Ein Jahr intensive Arbeit ist vorbei: Am vergangenen Marienfeiertag war Stratzing festlich geschmückt, um Diözesanbischof Alois Schwarz feierlich zu empfangen. Dieser hat im Rahmen einer festlichen Messe der sanierten Stratzinger Pfarrkirche den kirchlichen Segen gespendet.

Wie bereits mehrfach berichtet, wurde der Innenraum der Pfarrkirche Stratzing zuletzt im Jahr 1956 zuletzt saniert. Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass eine Innensanierung unumgänglich ist. Eine Bestandsaufnahme hat gezeigt, dass die Liste der notwendigen Arbeiten lang ist.

Und weil die Finanzierung schon im Vorfeld als schwierig erschien, wurde im Juli 2019 ein Förderverein gegründet, an dessen Spitze sich der frühere Landtagspräsident Hans Penz stellte. Mit dessen Hilfe wurde ein gut strukturierter Budgetplan erstellt. So konnten Förderungen der Diözese St. Pölten, des Bundesdenkmalamtes, dem Land Niederösterreich, der Marktgemeinde Stratzing und Spenden von vielen Sponsoren lukriert werden. Natürlich haben sich auch die Stratzinger in den Dienst der guten Sache gestellt, und mit teils erklecklichen Spendensummen zum Erfolg der Finanzierungsaktion beigetragen. Das Budget konnte eingehalten werden.

Am vergangenen Sonntag war es dann so weit: Diözesanbischof Alois Schwarz, Abt Pius Maurer vom Stift Lilienfeld (zu dem die Pfarre Stratzing gehört) und Pfarrer Robert Bednarski zelebrierten einen Dank- und Festgottesdienst, in dessen Rahmen auch die durchgeführten Arbeiten gesegnet wurde. Fast ganz Stratzing war auf den Beinen, um die Fertigstellung dieses Projektes zu feiern. Mit dabei waren auch weit gereiste Gäste: Die Postmusik Salzburg sorgte schon beim Empfang des Bischofs für den guten Klang.