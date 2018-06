Der Reiz extremer Kontraste ist die Stärke der aktuellen Schau „Weltberühmt in Krems – von Martin Johann Schmidt bis Padhi Frieberger“, die die Landesgalerie in Kooperation mit dem Museum Krems zeigt.

Neben anderen Künstlern wie Michael Wutky, Josef Maria Eder, Margot Pilz sowie Helmut und Johanna Kandl steht der Spannungsbogen zwischen dem Barockmaler Schmidt und dem künstlerischen Provokateur Frieberger im Zentrum der Ausstellung im Obergeschoß des ehemaligen Dominikanerklosters.

Kremser Schmidt: „Wir sehen ihn als Eröffner“

„Hier wohnen Geschichte und Geschichten der Stadt“, merkte Bürgermeister Reinhard Resch bei der Eröffnung an, bei der der Direktor der Landesgalerie NÖ, Christian Bauer, meinte: „Der Kremser Schmidt wird immer als letzter Maler des Barocks gesehen. Wir sehen ihn als Eröffner, gewissermaßen als ersten Künstler-Star der Moderne.“ Man verneige sich mit der Ausstellung vor dem, was in Krems an Höchstleistungen der Kunst hervorgebracht wurde.

Gemeinsam mit Kurator Günther Oberhollenzer hat er ihm, dem bürgerlichen Vertreter, in der „provokativen Schau“ unter anderem Frieberger, einen Pazifisten, Umweltaktivisten und 68er-Kämpfer, entgegengesetzt. Aber auch das Wirken der weiteren Kunstschaffenden verdient sich den prächtigen Rahmen. „Die Ausstellung lädt ein, gewohnte kunsthistorische Sichtweisen zu hinterfragen und neue Blickwinkel zu eröffnen.“

Landtagspräsident Karl Wilfing würdigte das Bemühen, „Martin Johann Schmidt und allen Talenten einen Schwerpunkt zu setzen“, und wies auf den „Spannungsbogen zwischen Stolz und Selbstkritik“ hin.

Die Ausstellung ist bis zum 28. Oktober zu sehen.

Artikel #100857264