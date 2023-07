Feinste Glaskunstwerke: Filigranität in Bestform

Die Kunstwerke sehen aus, als würden sie schon beim Hinsehen brechen: Kein Wunder, dass es eine große Herausforderung war, sie aus dem Londoner Atelier Anne Petters' in die Galerie Göttlicher in Stein (Steiner Landstraße 88) zu bringen. Das ist gelungen!

„Weißer Raum – Fragmente der Unruhe“ nennt die gebürtige Dresdnerin ihre Schau, in der sie „außergewöhnliche Arbeiten“ zeigt, wie Eröffnungsredner Joachim Rössl feststellte. Hohe Qualität und beeindruckende Ästhetik ortete der Kunstfachmann in den Arbeiten, in denen Materialität, Licht, Transparenz und Transformation wichtige Rollen spielen. „Wer sich dem nicht alltäglichen Zauber hingibt, erfährt eine neue Wirklichkeit“, meinte Rössl, der sich von der Strahlkraft der Werke merkbar beeindruckt zeigte.

Die kleine, aber sehr feine Ausstellung ist bis Ende Oktober zu sehen: Mittwoch bis Freitag von 16 bis 18 Uhr, Samstag von 11 bis 13 Uhr und nach Vereinbarung unter 02732/82962.