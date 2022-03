Poly Gföhl ist wieder fix

Die Gföhler PTS setzt auf berufspraktischen Unterricht. So werden gezielt Domänen aufgebrochen: Mädchen können sich in vermeintlichen Männerberufen versuchen und umgekehrt. Neben Workshops und Schnuppertagen in Partner-Betrieben werden auch Schweißkurse angeboten. Im Bild: PTS-Lehrerin Helga Schön, Direktor Mario Simlinger und die PTS-Schüler des kommenden Schuljahres Mia Engelhart, Nico Luca Langthaler und Niklas Fichtinger (v. l.).

Foto: Gerald Mayerhofer