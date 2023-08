2022 war für Gföhler Banken ein Rekordjahr

Das seit 2008 eingeläutete Niedrigzinsumfeld endete im Vorjahr abrupt. Damit stiegen zwar auf der einen Seite die Zinsen für Kreditnehmer an, andererseits dürfen sich nun auch Anleger wieder über Guthabenszinsen freuen. Für die Banken bedeutete das gestiegene Zinsniveau eine Entspannung bei dem über Jahre hinweg geschrumpften Nettozinsertrag.

Überall Zuwächse bei den Kundeneinlagen

Sowohl die Raiffeisenbank Region Waldviertel Mitte, als auch die Waldviertler Sparkasse Bank AG und die Volksbank Niederösterreich AG verzeichneten Zuwächse bei den Kundeneinlagen, bei den vergebenen Krediten und ihrem Betriebsergebnis: Die heimische Raiffeisenbank steigerte das Volumen der vergebenen Kredite um 121 Millionen auf 1,63 Milliarden Euro. Sie verfügt über ein Cost-Income-Ratio von nur 42 Prozent, was bedeutet, dass einem Euro Ertrag nur 42 Cent an Aufwendungen gegenüberstehen. Mit dieser äußerst schlanken Kostenstruktur konnte 2022 ein beachtliches Betriebsergebnis von 29,6 Millionen Euro eingefahren werden.

Waldviertler Sparkasse ist sehr gut kapitalisiert

Die Waldviertler Sparkasse konnte ihre Bilanzsumme auf 2,02 Milliarden Euro steigern. Die 297 Mitarbeiter betreuen mehr als 68.500 Kunden. Mit 21,81 Prozent Eigenkapitalquote verfügt sie nach wie vor die höchste Kapitalausstattung der drei Banken.

Die Volksbank NÖ zahlte im Vorjahr die letzte Tranche des Staatskapitals zurück. Die Bilanzsumme stieg um 1,26 Prozent auf 3,67 Milliarden Euro. Die Volksbank betreut rund 150.000 Kunden, davon zirka 15.000 Klein- und Mittelbetriebe (KMU). In Summe wurden 2022 knapp 90.000 Beratungstermine mit den Kunden der Volksbank durchgeführt. Das Betriebsergebnis der Volksbank kletterte auf 32,2 Millionen Euro.

Konzentration auf Regionalität und Nachhaltigkeit

Begegnung auf Augenhöhe ist einer der zentralen Werte innerhalb der Volksbank NÖ: Um das Team bei der Zusammenarbeit mehr in den Mittelpunkt zu stellen, wurde im Haus die „Du-Kultur“ eingeführt - und zwar vom Vorstandsdirektor bis zum Lehrling. Auch das Thema Nachhaltigkeit ist bei der Volksbank weiter stark im Fokus: So liegt der Bestand von nachhaltigen Fonds des Vertriebspartners Union Investments per 31. Jänner 2023 bei 36 Prozent.

Auch Raiffeisen schlägt in diese Kerbe: Neben der laufenden Modernisierung von Bankstellen wird der Schwerpunkt auf den Ausbau der nachhaltigen Ausrichtung gelegt. Das wird durch die Finanzierung nachhaltiger Projekte und durch die Ausgabe eines nachhaltigen Sparbuchs unterstrichen.

Banken als attraktive Arbeitgeber in der Region

Die drei heimischen Institute sind auch wichtige Arbeitgeber in der Region: So wuchs die Sparkassen-Familie 2022 um 18 Beschäftigte. Auch im ersten Halbjahr 2023 gab es bereits acht Neuaufnahmen. Neben der ökologischen und wirtschaftlichen Nachhaltigkeit versucht die Sparkasse durch den Schwerpunkt „Bildung und Jugend“ auch bei sozialen Themen zu punkten: Bei der Kooperation mit Schulen wurde in 190 Schulstunden Finanzbildung und -wissen an rund 1.400 Schüler weitergegeben.