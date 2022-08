Jetzt anmelden zur Podiumsdiskussion zur Gemeinderatswahl in Krems

Werbung

Das sind um fast 4.000 weniger als noch im Jahr 2017. Hintergrund ist die jüngste Wahlrechtsreform in Niederösterreich, die nur noch Hauptwohnsitzern die Stimmabgabe ermöglicht.

Acht Listen haben bis zum Nennschluss am 27. Juli ihre Kandidatur bei der Stadtwahlbehörde gemeldet. Darunter sind die bereits im Gemeinderat vertretenen Parteien „Bürgermeister Dr. Resch Liste SPÖ (RESCH)“, „Volkspartei Krems – Team Florian Kamleitner (ÖVP)“, „Freiheitliche Partei Österreich – Team Rosenkranz (FPÖ)“, „KLS – Kremser Linke Stadtbewegung (KLS)“ und „Die Grünen Krems (GRÜNE)“, sowie die „NEOS in Krems (NIK)“, in der die Ein-Mann-Fraktion Pro Krems aufgegangen ist, „Green Future Krems (GREENK) und „MFG Österreich – Menschen Freiheit Grundrechte (MFG)“.

Foto: NÖN Grafik

In Krems hat die SPÖ seit zehn Jahren die Mandatsmehrheit und stellt den Bürgermeister. 2017 erreichten Stadtchef Reinhard Resch und sein Team mit 46,07 Prozent der Stimmen und 19 der 40 Sitze fast die absolute Mehrheit. Die ÖVP verlor dramatisch und kam auf 26,67 Prozent und elf Mandate. Bisher außerdem im Gemeinderat vertreten sind die FPÖ (15,04 Prozent, sechs Sitze), die Kommunisten und Linkssozialisten (5,28 Prozent, zwei Sitze) sowie die Grünen (3,60 Prozent) und die Liste Pro Krems (2,34 Prozent) mit je einem Mandat vertreten.

