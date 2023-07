Lichtenau: Startschuss für Viertelfestival gefallen

Die Marktgemeinde Lichtenau nimmt seit Beginn des Viertelfestivals im Jahr 2001 jährlich mit einem gemeindeeigenen Projekt teil.

Heuer galt es, das „Herzstickl“ eines jeden Dorfes in Form eines Kunstwerks zu präsentieren. Der Startschuss fiel bei einem kleinen Festakt im Karikaturengarten in Brunn, bei dem die einzelnen Werke der 13 teilnehmenden Dörfer – Allentsgschwendt, Ebergersch, Erdweis, Gloden, Großreinprechts, Kornberg, Ladings, Lichtenau, Loiwein, Obergrünbach, Pallweis, Wietzen und Wurschenaigen – vorgestellt und auf einem übergroßen Puzzle zusammengesetzt wurden.

Dorfbewohner bewiesen viel Kreativität

Zu den kreativsten Kunstwerken zählt die „Arche Noah“ in Pallweis, in der alle im Dorf beheimateten Tiere als „Herzstickl“ gezeigt werden. Auch die Glodener zeigten mit ihrer Dorfschenke stark auf. In Erdweis wurde das Thema „Frauenpower“ mit dem Kunstwerk zur „Weiwawirtschaft“ in den Mittelpunkt getellt.

Der Musikverein Lichtenau umrahmte das Fest musikalisch. Moderator Christian Zeller durfte neben Bürgermeister Andreas Pichler auch Viertelmanager Willi Lehner von der Kulturvernetzung NÖ begrüßen.

Die Kunstwerke können im Rahmen des Viertelfestivals in den jeweiligen Orten noch bis 15. August besichtigt werden.