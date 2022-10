Umweltschützer schlagen in Göttweig Alarm

Die Biologen der Forschungsgemeinschaft „Lanius“ warnen: „Am Waxenberg gingen im vergangenen Jahrzehnt 2,5 Hektar wertvolle Eichenwälder verloren.“ Diese ökologisch bedeutenden Naturwälder seien Lebensraum seltener Tiere und Pflanzen, wie Hirschkäfer oder Mittelspecht. Seit Jahren kämpft Lanius für den Erhalt dieser Natura-2000-Wälder am südlichen Waxenberg.

Zuletzt gingen die Umweltschützer wegen einer geplanten Forststraße des Stifts Göttweig vor Gericht. Mit Erfolg – das Landesverwaltungsgericht gab dem Naturschutzverein Lanius Recht: Das Prüfverfahren der BH Krems war rechtswidrig. Nun muss eine Naturverträglichkeitsprüfung gemacht werden. Außerdem wurde Lanius als Umweltorganisation Parteienstellung zugesprochen.

Das Urteil macht Hoffnung, dass der Salamitaktik in Zukunft der Riegel vorgeschoben wird.“ ERHARD KRAUS Biologe

Die Umweltschützer kritisieren vor allem, dass bei diesem Verfahren mögliche Kumulationseffekte nicht berücksichtigt wurden. Biologe Erhard Kraus, stellvertretender Lanius- Obmann, erklärt: „In Natura-2000-Schutzgebieten darf es zu keiner Verschlechterung der Lebensräume kommen. Die voranschreitende Umwandlung von Laubwäldern in Nadelholz-Monokulturen bedeuten aber eine klare Verschlechterung.“ Zusätzlich seien die Douglasien, die am Waxenberg gepflanzt werden, auch leichter brennbar.

Lanius wirft dem Stift Göttweig eine „Salamitaktik“ vor. Kraus dazu: „Es werden immer nur Waldstücke unter 0,5 Hek-tar gefällt, da diese keiner forstrechtlichen Melde- und Genehmigungspflicht unterliegen.“

Die prüfende Behörde, in diesem Fall die Kremser Bezirkshauptmannschaft, muss in der Causa eine Naturverträglichkeitsprüfung durchführen, so Bezirkshauptmann Günter Stöger: „Es wird geprüft, ob der Bau dieser Forststraße naturverträglich ist oder nicht.“ Bei der Betrachtung von Kumulationseffekten „wird wahrscheinlich erst auf europäischer Ebene entschieden werden müssen“. Auch den Begriff „Verschlechterung für Natura-2000-Gebiete“ will Stöger nicht definieren: „Die Frage ist, wie eine Verschlechterung wirklich ausschaut!“

Das lässt Biologe Kraus so nicht gelten: „Die EU hat genaue Vorgaben bezüglich einer Verschlechterung gemacht und es gibt jede Menge Judikatur.“

Das Stift Göttweig, das den Waxenberg bewirtschaftet, kommentiert die Kritik ebenso. Pater Maurus Kocher: „Die Leistungen des Forstbetriebes für die Biodiversität sowie für den Schutz seltener Tierarten sind pionierhaft. Im Bereich der strittigen neuen Forststraße am Waxenberg wurden mehr als 50.000 m 2 Eichen-Altholz mit eingestreuter Kiefer, Linde, Hainbuche unter anderem bei gleichzeitig hohem Totholzanteil außer Nutzung gestellt.“

Umweltschützer Kraus weiß von dieser Maßnahme, die am Nordhang des Waxenbergs getroffen wurde: „Die Behörde kann einen Ausgleich auferlegen, wenn ein Eingriff gemacht wird.“ Auch wenn das Verfahren noch läuft, ist die Forststraße bereits gebaut. Lanius will künftig vermehrt den Dialog zum Stift suchen.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.