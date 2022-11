Senftenberg: Baustart für 37 Wohnungen mit "Kremstalblick"

"Kremstalblick" ist der (passende) Name des Bauprojekts, das am westlichen Ortsende Senftenbergs im Bereich der Riede Brennleiten entsteht. Am 17 November war dafür der Spatenstich.

Verzögerungen durch Proteste

Gegen das Projekt hatte es Proteste von Nachbarn gegeben (die NÖN berichtete). Kernpunkt der Kritik der Bewohner der Brennleiten und des Bergwegs: die Befürchtung einer prekären Verkehrssituation im nur über die schmale Kremsbrücke unweit des ehemaligen Gasthauses Hintenberger erreichbaren Gebiet. Im Endeffekt blieben diese Einwände aber erfolglos, dem Vorhaben wurde eine Bewilligung erteilt.

Heimische Unternehmen am Zug

Bauträger des nun begonnenen Projekts ist die R7 Immobilien Entwicklungs-GmbH, die von Wolfgang Garber (PVGarber Immobilien, Hollabrunn) und seinem Partner Norbert Frohner (Immobilien-, Beratungs- und Beteiligungs-GmbH, Wien) getragen wird. Am Bau sind vornehmlich heimische Unternehmen beteiligt, darunter die Kremser Tiefbau Burger GmbH, die Installationsfirma Lemp aus Marbach im Felde und die Architektur Sissi Kettl ZT GmbH aus Zwettl.

Erholsam, leistbar und nachhaltig

10 Millionen Euro fließen in den kommenden Monaten in das Bauprojekt, das laut Betreibern "erholsam, leistbar und nachhaltig" sein wird. Im Bau in Hanglage werden 37 Wohnungen (zwischen 50 und 80 Quadratmeter) sowie eine Tiefgarage auf zwei Ebenen mit rund 80 Stellplätzen untergebracht. Terrassen und Eigengärten sollen eine hohe Wohnqualität sicherstellen. Vom Bau wird nur ein geringer Teil der Kubatur sichtbar sein.

"An einem der schönsten Plätze ..."

Photovoltaik-Anlagen und eine Erdwärme-Heizung (Sole Wasser Heizung mit Tiefbohrungen) sind die Aushängeschilder für Nachhaltigkeit. Bereits ab knapp 120.000 Euro ist man als neuer Wohnungseigentümer dabei. "Wir freuen uns auf eine Verwirklichung eines Projekts an einem der schönsten Plätze der Umgebung", meinte Norbert Frohner bei der Spatenstichfeier. "Wir wollen Leute glücklich machen." Auf die Wichtigkeit, dass "leistbares Wohnen", auch für Jungfamilien, hier möglich sein werde, verwies Wolfgang Garber.

Mehrere Anläufe für Verbauung

Bürgermeister Stefan Seif ging auf die Verzögerungen des Baus durch die Anrainer-Einsprüche ein und erinnerte daran, dass der Bereich des ehemaligen Ziegelofens (bis in die 1950er-Jahre in Betrieb) schon 1996 in Bauland umgewidmet wurde. "Für den Verbau des Hangs hat es schon mehrere Anläufe gegeben, wusste der Ortschef zu berichten. "Unter anderem hat ein Interessent ein Hotel errichten wollen. Doch das hat sich alles wieder zerschlagen." Bis nun die R7-Gesellschaft das Heft in die Hand genommen hat ...

